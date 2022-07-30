«Стрижи» и девушки-пилоты выступят на авиашоу в Мочище

Всемирно известные пилотажные группы «Стрижи», «Русь» и «Барсы» выступят на авиашоу в Мочище в воскресенье.

«Стрижи» выступают на легендарных истребителях МиГ-29, «Русь» — старейшая авиационная группа высшего пилотажа в России, а «Барсы» — первая российская женская пилотажная группа. Девушки готовятся выполнять групповые мертвые петли, новую фигуру «тюльпаны» и фигуры с дымовым шоу.

«Программа действительно уникальная: яркие выступления звезд авиации под симфонический оркестр, парашютные прыжки, купольная акробатика, выступления вертолетчиков. Здесь вы увидите раритетные, современные самолеты, те экземпляры, которые нигде в России не увидеть, например, первый вертолет в нашей стране, произведенный серийно – Ми-1, летающий, с сертификатом летной годности, и многие другие», — отметил организатор Александр Осокин.

На протяжении всего праздника будет работать наземная выставка авиационной техники, автомобильной техники времен Великой Отечественной войны, ретро-автомобилей, техники байк-клубов.

Программа фестиваля

9.00 — начало праздника

9.00–10.30 — выступление авиамоделистов, полеты мотодельтапланов, мотопарапланов, полет воздушных шаров

10.30–10.45 — торжественное открытие фестиваля

10.45–14-30 — летная программа: выступление пилотажных групп «Стрижи» (г. Кубинка, Московская область), «Русь» (г. Вязьма, Смоленская область), «Барсы» (г. Сургут, ХМАО – Югра), полеты вертолетов, одиночные выступления пилотов на авиационной технике разных лет, парашютные прыжки

10.45–14.30 — праздничная концертная программа с участием сводного симфонического оркестра и других творческих коллективов

14.30–15.00 — розыгрыши призов от организаторов и партнеров фестиваля

15.00 — закрытие фестиваля

Транспортная доступность фестиваля будет обеспечена по всем направлениям — основным видом, на котором можно будет комфортно добраться до аэродрома и обратно, станут электропоезда.