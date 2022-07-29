Wink представил премьеры августа

Детективные драмы, экзотические приключения, документальный звездный байопик и волшебный мультфильм увидят пользователи видеосервиса Wink в августе.

Коллекцию Wink в августе пополнят российские премьеры и зарубежные новинки: «Игра с огнем», «Порт», «Булки», «RRR: Рядом ревет революция», «Темные очки», «Джейн глазами Шарлотты» и «Забытое чудо».

Российские премьеры

Сериал «Игра с огнем» появится в Wink с 9 августа. Действие криминальной драмы переносит зрителя в 1979 год. Михаил (Игорь Петренко) — обычный советский человек: трудится на фабрике и любит семью. Но его жизнь меняется, когда оказывается, что сын смертельно болен, а вылечить его может только один-единственный американский врач.

12 августа состоится премьера комедийного фильма «Булки» с Кристиной Асмус в главной роли. Ее героиня — скромная девушка Таня Бабанина — живет в Подмосковье, печет соблазнительные булки и, конечно, мечтает о сладкой семейной жизни. Жених Тани оказывается аферистом, и она отправляется на Бали, чтобы исполнить мечты.

В детективном сериале «Порт» (премьера с 13 августа) герои действуют в наше время. Боевой офицер Михаил Самойлов (Максим Щеголев) служит в Сирии. Под обстрелом он теряет друга, Игоря Макарова (Александр Барановский). Вернувшись в родной портовый город, Михаил хочет помогать вдове друга, ведь в его смерти он винит себя.

19 августа коллекция Wink пополнится мультфильмом «Забытое чудо». По сюжету одноклассники Дима, Настя и Гоша сбегают от экскурсионной группы в Свято-Троицкой Сергиевой лавре и отправляются искать ее сокровища. В одной из башен монастыря дети обнаруживают волшебный портал, который переносит их во времена татаро-монгольского ига и Куликовской битвы. Теперь их цель — вернуться домой, а для этого надо пройти через чудесный лес.

Зарубежные премьеры в Wink

Список зарубежных премьер открывает индийский исторический блокбастер «RRR: Рядом ревет революция». Один из самых дорогих и при этом кассовых фильмов в истории кино Индии. Действие происходит в 1920-е годы. Рама — преданный полицейский на службе у колониального правительства, поэтому местные считают его предателем. Бхим — парень из племени гондов, который разыскивает похищенную губернатором местную девочку. Встретившись, они не знают, что находятся по разные стороны, и становятся друзьями.

Документальный фильм «Джейн глазами Шарлотты» — режиссерский дебют актрисы и певицы Шарлотты Генсбур. В байопике она рассказывает в первую очередь о своей матери, актрисе Джейн Биркин. Также Шарлотта раскрывается сама и показывает грани личности отца, поэта, певца и композитора Сержа Генсбура. В Wink картина доступна с 18 августа.

Для любителей очень страшного кино — фильм «Темные очки». По сюжету, Рим потрясен серией убийств молодых эскортниц. Одной из жертв маньяка — красавице Диане (Иления Пасторелли) — удается выжить, но, спасаясь от преследования, она попадает в автоаварию и теряет зрение. Диана пытается приспособиться к жизни во тьме, однако темные очки не могут скрыть ее от преследований серийного убийцы. Премьера в Wink с 21 августа.