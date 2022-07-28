«Серый человек»: самый дорогой фильм в истории Netflix

Цифровой релиз фильма «Серый человек» состоялся на Netflix — за создание шпионского триллера отвечали небезызвестные братья Энтони и Джо Руссо. Фильм с бюджетом в 200 миллионов долларов и Райаном Гослингом в главной роли основан на цикле романов Марка Грини и является самым дорогостоящим проектом Netflix. Удалось ли авторам удивить зрителей?

Сюжет: современный Бонд

В центре повествования бывший агент ЦРУ (Райан Гослинг), ныне наемный убийца Курт Джентри, также известный как Серый человек. Он дотошно выполняет свою работу, в результате случайно раскрывает государственную тайну, после чего его втягивают в международный заговор.

Серый человек пускается в бега, но ЦРУ не намерено так просто расставаться со своим бывшим оперативником. На поиски главного героя отправляется его бывший коллега — агент Ллойд Хансен (Крис Эванс), который подключает к делу своих международных друзей.

Фото: © кадр из фильма

Фильм «Серый человек» — экранизация одноименного дебютного романа писателя Марка Грини, опубликованного в 2009 году. Роман «Серый человек» стал родоначальником целого цикла и на сегодня в нем целых восемь продолжений, что делает франшизу потенциальным соперником бондианы.

Премьера в мире: 22 июля 2022 года

Страна: США, платформа Netflix

Жанр: боевик, шпионский триллер

Режиссер: Энтони и Джо Руссо

Актеры: Райан Гослинг, Крис Эванс, Ана де Армас, Джессика Хенвик, Билли Боб Торнтон

Продолжительность: 120 минут

Возраст: 13+

Съемки: рекордный бюджет

За разработку фильма отвечала Netflix и компания AGBO, принадлежащая режиссерам братьям Руссо. Сценарий написал Джо Руссо совместно с Кристофером Маркусом и Стивеном МакФили. Бюджет картины составил весьма солидные 200 миллионов долларов — рекорд для Netflix и одновременно серьезный риск.

Главную роль сыграл Райан Гослинг, его противника — Крис Эванс, в фильме также засветились Ана де Армас, Билли Боб Торнтон и Джессика Хенвик. Примечательно, что ранее звездный Гослинг не принимал участие в проектах для стриминговых сервисов.

Съемки должны были стартовать в январе 2021 года в Лонг-Бич, но их перенесли на июнь. Однако на графике это практически не сказалось и уже в конце июля основные сцены были сняты. Кроме США, съемочная группа поработала в Чехии и Франции.

Отзывы: мнения разделились

Мнения критиков и зрителей насчет «Серого человека» серьезно разошлись. На агрегаторе Rotten Tomatoes рейтинг фильма упал до 49%, тогда как зрители выставили 90%. На популярном сайте Metacritic оценка рецензентов составляет 51%

Профессионалы отмечают, что сценарий фильма слишком предсказуем и наполнен отсылками к шпионским картинам прошлого. Кроме этого, он не использует на 100% свой звездный состав — актеры не выдают свой реальный потенциал.

Фото: © кадр из фильма

Российские зрители ругают ленту за проблемное повествование, в некоторые моменты напоминающее монотонную сериальную подачу, однако частично это искупает обилие зрелищного действия на экране.

Стоит ли смотреть

«Серый человек» — очередной творческий вызов для братьев Руссо. Они с ним справились, но лишь частично. Сам Джо Руссо отмечает, что противодействие между Гослингом и Эвансом напоминает ему противостояние между Робертом Де Ниро и Аль Пачино в «Схватке» 1995 года.

Сильная сторона картины — проверенные атрибуты шпионского триллера, неизменно впечатляющие трюки и харизматичные актеры. Слабая — странная «солянка» из серьезной подачи и шуток, а также резкий монтаж, который не дает перевести дух и проникнуться всей историей.

Фото: © кадр из фильма

В итоге фильм слишком поверхностный и хаотичный — это крепкий середнячок, который вобрал в себя худшие черты культовой франшизы про шпиона 007 Джеймса Бонда. От режиссеров такого калибра зритель ждет хорошо прожаренный стейк, а вместо этого ему подсовывают сладкий попкорн. Наша оценка — 6,5 балла из десяти.