«Серый человек»: самый дорогой фильм в истории Netflix

Цифровой релиз фильма «Серый человек» состоялся на Netflix — за создание шпионского триллера отвечали небезызвестные братья Энтони и Джо Руссо. Фильм с бюджетом в 200 миллионов долларов и Райаном Гослингом в главной роли основан на цикле романов Марка Грини и является самым дорогостоящим проектом Netflix. Удалось ли авторам удивить зрителей?
Сюжет: современный Бонд
В центре повествования бывший агент ЦРУ (Райан Гослинг), ныне наемный убийца Курт Джентри, также известный как Серый человек. Он дотошно выполняет свою работу, в результате случайно раскрывает государственную тайну, после чего его втягивают в международный заговор.
Серый человек пускается в бега, но ЦРУ не намерено так просто расставаться со своим бывшим оперативником. На поиски главного героя отправляется его бывший коллега — агент Ллойд Хансен (Крис Эванс), который подключает к делу своих международных друзей.
Фильм «Серый человек» — экранизация одноименного дебютного романа писателя Марка Грини, опубликованного в 2009 году. Роман «Серый человек» стал родоначальником целого цикла и на сегодня в нем целых восемь продолжений, что делает франшизу потенциальным соперником бондианы.
Страна: США, платформа Netflix
Жанр: боевик, шпионский триллер
Режиссер: Энтони и Джо Руссо
Актеры: Райан Гослинг, Крис Эванс, Ана де Армас, Джессика Хенвик, Билли Боб Торнтон
Продолжительность: 120 минут
Возраст: 13+
Съемки: рекордный бюджет
За разработку фильма отвечала Netflix и компания AGBO, принадлежащая режиссерам братьям Руссо. Сценарий написал Джо Руссо совместно с Кристофером Маркусом и Стивеном МакФили. Бюджет картины составил весьма солидные 200 миллионов долларов — рекорд для Netflix и одновременно серьезный риск.
Главную роль сыграл Райан Гослинг, его противника — Крис Эванс, в фильме также засветились Ана де Армас, Билли Боб Торнтон и Джессика Хенвик. Примечательно, что ранее звездный Гослинг не принимал участие в проектах для стриминговых сервисов.
Съемки должны были стартовать в январе 2021 года в Лонг-Бич, но их перенесли на июнь. Однако на графике это практически не сказалось и уже в конце июля основные сцены были сняты. Кроме США, съемочная группа поработала в Чехии и Франции.
Отзывы: мнения разделились
Мнения критиков и зрителей насчет «Серого человека» серьезно разошлись. На агрегаторе Rotten Tomatoes рейтинг фильма упал до 49%, тогда как зрители выставили 90%. На популярном сайте Metacritic оценка рецензентов составляет 51%
Профессионалы отмечают, что сценарий фильма слишком предсказуем и наполнен отсылками к шпионским картинам прошлого. Кроме этого, он не использует на 100% свой звездный состав — актеры не выдают свой реальный потенциал.
Российские зрители ругают ленту за проблемное повествование, в некоторые моменты напоминающее монотонную сериальную подачу, однако частично это искупает обилие зрелищного действия на экране.
Стоит ли смотреть
«Серый человек» — очередной творческий вызов для братьев Руссо. Они с ним справились, но лишь частично. Сам Джо Руссо отмечает, что противодействие между Гослингом и Эвансом напоминает ему противостояние между Робертом Де Ниро и Аль Пачино в «Схватке» 1995 года.
Сильная сторона картины — проверенные атрибуты шпионского триллера, неизменно впечатляющие трюки и харизматичные актеры. Слабая — странная «солянка» из серьезной подачи и шуток, а также резкий монтаж, который не дает перевести дух и проникнуться всей историей.
В итоге фильм слишком поверхностный и хаотичный — это крепкий середнячок, который вобрал в себя худшие черты культовой франшизы про шпиона 007 Джеймса Бонда. От режиссеров такого калибра зритель ждет хорошо прожаренный стейк, а вместо этого ему подсовывают сладкий попкорн. Наша оценка — 6,5 балла из десяти.
GammiPluhза 30% от прокаченного объёма иметь больше денег что и до СВО за 100%... может еще чуток урезать?
AlhazredГорбачева им туда советником отправьте за пиццу... И хана США.)))
KrisJuniorМетодичка устарела, обновитесь.
Алекс555А ты думаешь,что этот уже выживший не подставной директор.