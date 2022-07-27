Туристы отправились отдыхать по маршруту Путина

Более 200 россиян этим летом воспользовались для отдыха маршрутом «Сибирские каникулы», который пролегает через Хакасию, Тыву и Красноярский край и включает места отдыха президента России Владимира Путина.

Маршрут был разработан Ростуризмом, за восемь дней туристы проезжают и проходят 1244 километров по Восточной Сибири, пишет «Газета.Ru». Стоимость тура начинается от 65 тысяч рублей с человека. Ведомство рассчитывает, что в ближайшие годы популярность маршрута существенно вырастет.

В программу входит восхождение к самому большому скоплению петроглифов в горах парка Оглахты в Хакасии, посещение Саяно-Шушенской ГЭС, осмотр «Висячего камня» в природном парке Ергаки, скифское золото в Национальном музее Тувы, культовые буддистские места паломников и Дургенский каньон с водопадом.

Согласно программе, туристов знакомят и с местной кухней. В меню ожидаются оленина, саянская форель, колбаски хан, пироги хуужур, малосольный папоротник, а запивать блюда путешественникам предлагают настойками от местных поваров и тувинским молоком с солью.