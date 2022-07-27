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Туристы отправились отдыхать по маршруту Путина

Источник:
«Газета.Ru»
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Более 200 россиян этим летом воспользовались для отдыха маршрутом «Сибирские каникулы», который пролегает через Хакасию, Тыву и Красноярский край и включает места отдыха президента России Владимира Путина.

Маршрут был разработан Ростуризмом, за восемь дней туристы проезжают и проходят 1244 километров по Восточной Сибири, пишет «Газета.Ru». Стоимость тура начинается от 65 тысяч рублей с человека. Ведомство рассчитывает, что в ближайшие годы популярность маршрута существенно вырастет.

В программу входит восхождение к самому большому скоплению петроглифов в горах парка Оглахты в Хакасии, посещение Саяно-Шушенской ГЭС, осмотр «Висячего камня» в природном парке Ергаки, скифское золото в Национальном музее Тувы, культовые буддистские места паломников и Дургенский каньон с водопадом.

Согласно программе, туристов знакомят и с местной кухней. В меню ожидаются оленина, саянская форель, колбаски хан, пироги хуужур, малосольный папоротник, а запивать блюда путешественникам предлагают настойками от местных поваров и тувинским молоком с солью.

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Жизнь #Туризм #Хакасия #Тува #Красноярск
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Топ комментариев

GammiPluh

за 30% от прокаченного объёма иметь больше денег что и до СВО за 100%... может еще чуток урезать?

Alhazred

Горбачева им туда советником отправьте за пиццу... И хана США.)))

KrisJunior

Методичка устарела, обновитесь.

Asd10

Вот она и угробила Европу! Потому, что в школу ходить не хотела.))) Но ваще это феномен манипуляции...