Туристы отправились отдыхать по маршруту Путина

Более 200 россиян этим летом воспользовались для отдыха маршрутом «Сибирские каникулы», который пролегает через Хакасию, Тыву и Красноярский край и включает места отдыха президента России Владимира Путина.
Маршрут был разработан Ростуризмом, за восемь дней туристы проезжают и проходят 1244 километров по Восточной Сибири, пишет «Газета.Ru». Стоимость тура начинается от 65 тысяч рублей с человека. Ведомство рассчитывает, что в ближайшие годы популярность маршрута существенно вырастет.
В программу входит восхождение к самому большому скоплению петроглифов в горах парка Оглахты в Хакасии, посещение Саяно-Шушенской ГЭС, осмотр «Висячего камня» в природном парке Ергаки, скифское золото в Национальном музее Тувы, культовые буддистские места паломников и Дургенский каньон с водопадом.
Согласно программе, туристов знакомят и с местной кухней. В меню ожидаются оленина, саянская форель, колбаски хан, пироги хуужур, малосольный папоротник, а запивать блюда путешественникам предлагают настойками от местных поваров и тувинским молоком с солью.
GammiPluhза 30% от прокаченного объёма иметь больше денег что и до СВО за 100%... может еще чуток урезать?
AlhazredГорбачева им туда советником отправьте за пиццу... И хана США.)))
KrisJuniorМетодичка устарела, обновитесь.
Asd10Вот она и угробила Европу! Потому, что в школу ходить не хотела.))) Но ваще это феномен манипуляции...