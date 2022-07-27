Идеальный поглотитель света разработали российские физики

Российские ученые из института автоматики и процессов управления ДВО РАН создали новые материал повышенной эффективности для создания солнечных элементов и инфракрасных фотодетекторов.

Материал представляет собой особую форму кремния, покрытого силицидом магния (Mg2Si). Он способен поглощать до 96% падающего света в широком спектральном диапазоне, что близко к рекордным показателям, пишет «Газета.Ru».

Самый популярный материал для создания солнечных элементов — черная форма кремния. Однако из-за особенностей энергетической структуры она плохо поглощает ближнее инфракрасное излучение, которое представляет значительную часть солнечного света.

Исследователи добавили черному кремнию покрытие из другого материала. На кристаллы с микроскопическими конусами из кремния был нанесен слой силицида магния, который сформировал дополнительную оболочку.

В сравнении с исходным черным кремнием такой материал отражает примерно в пять раз меньше света, захватывая весь видимый диапазон солнечного излучения. Разработка может стать прорывом в создании сверхэффективных солнечных панелей.