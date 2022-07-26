Посол заявил о разрушенных отношениях Греции и России

Двусторонние отношения России и Греции разрушены политикой Афин, контакты и сотрудничество прерваны, сообщил во вторник посол РФ в Афинах Андрей Маслов.

«С конца февраля у нас полностью разрушены двусторонние отношения, их больше нет, нет никакого сотрудничества, контактов, словом, буквально в считанные дни обнулились наработки, весь богатый массив двусторонних отношений, который был накоплен за многие десятилетия», — цитирует ТАСС дипломата.

По его словам, Греция давно выбрала курс на Запад. «Давно был выбран курс на солидарность с общей западной линией. Ведь Греция — это член НАТО со стажем с 1952 года, член Евросоюза тоже со стажем, ориентация на западный мир была всегда в Греции», — сказал Маслов.

Он отметил, что при этом появляется «все больше и больше критических материалов в связи с обрушением российско-греческих отношений, потому что этот вопрос, безусловно, беспокоит греческое общество».

«И все время подспудно возникает вопрос, что же делать дальше, ведь все равно восстанавливать их предстоит», — сказал посол.