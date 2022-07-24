Розовый свет в небе напугал австралийцев

Жителей австралийского города Милдьюра в штате Виктория напугал розовое свечение в небе, некоторые подумали, что наступил конец света. Однако оказалось, что свет исходил от ламп для выращивания лекарственного каннабиса в теплицах.

«Виновницей» загадочного явления стала компания Cann Group по производству медицинского каннабиса. Для стимуляции роста растений применяются специальные лампы красного спектра, пишет The Washington Post.

Как правило, компания использует плотные шторы, чтобы скрыть розоватое свечение. Однако в этот раз шторы на некоторое время оставили открытыми — скорее всего, по недосмотру сотрудников.

Власти Австралии в 2016 году легализовали выращивание, исследование и производство медицинской марихуаны. Cann Group была первой компанией, получившей лицензию в Австралии на проведение исследований каннабиса.