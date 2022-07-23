IKEA вновь приостановила онлайн‑распродажу

Российское подразделение сети IKEA, проводящие онлайн-распродажу на своем сайте в связи с сокращением бизнеса в России, в очередной раз сообщила о приостановке оформления заказов на сайте.

«Наши товары очень хотят к вам домой, однако совершить покупку сейчас не получится, так как все интервалы для доставки и самовывоза на ближайшее время уже заняты. Мы снова откроем продажи на IKEA.ru после выходных — как только появятся новые интервалы», — говорится в сообщении на главной странице IKEA.

Онлайн-распродажа на сайте для россиян стартовала 5 июля, однако из-за технических сбоев оформить покупку было практически невозможно. В результате IKEA ввела цифровую очередь для посетителей.

Кроме того, были введены ограничения на онлайн-покупки по сумме, весу заказа и числу артикулов в одни руки. При этом до сих пор на сайте невозможно авторизоваться — оформление происходит без доступа в личный кабинет.