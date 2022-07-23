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IKEA вновь приостановила онлайн‑распродажу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Российское подразделение сети IKEA, проводящие онлайн-распродажу на своем сайте в связи с сокращением бизнеса в России, в очередной раз сообщила о приостановке оформления заказов на сайте.

«Наши товары очень хотят к вам домой, однако совершить покупку сейчас не получится, так как все интервалы для доставки и самовывоза на ближайшее время уже заняты. Мы снова откроем продажи на IKEA.ru после выходных — как только появятся новые интервалы», — говорится в сообщении на главной странице IKEA.

Онлайн-распродажа на сайте для россиян стартовала 5 июля, однако из-за технических сбоев оформить покупку было практически невозможно. В результате IKEA ввела цифровую очередь для посетителей.

Кроме того, были введены ограничения на онлайн-покупки по сумме, весу заказа и числу артикулов в одни руки. При этом до сих пор на сайте невозможно авторизоваться — оформление происходит без доступа в личный кабинет.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Типичное подстрекательство к самоуничтожению Украины на последок. Цинизм англосаксов во всей красе.

pepelmetal

Я думал он умный, а оказалось...

mosquito__2010

У него нет задачи в это верить или не верить, у него задача что бы текущая Украина в это верила и продолжала...

Lenivec

Понятия не имеет ,но мнение высказал .Все мы такие .