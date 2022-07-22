Ветеринар спас белую медведицу с застрявшей в зубах банкой

Ветеринары смогли погрузить в сон белую медведицу на Диксоне Красноярского края, а затем вытащить ее язык из банки из-под сгущенки, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Медведя обнаружили в 3 километрах от аэропорта Диксона. Специалистам удалось погрузить его в сон с первого выстрела. Буквально в течение 10 минут животное было обездвижено, а банка успешно удалена. Ветеринар обработал ее язык, на нем множество порезов.

Зверь оказался молодой медведицей, весом 80—90 килограммов. После оказания необходимой помощи и наблюдения в течение нескольких дней ее отвезут в естественную среду обитания, оставят запас рыбы. Росприроднадзор будет следить и дальше за медведицей, чтобы с ней все было хорошо.

«Самка. Порядка двух лет. Худая, немножко обезвоженная. Язык поврежден, но, скорее всего, восстановится, потому что основные мышцы не затронуты, кожа на поверхности повреждена. Мы сейчас пустим физраствор, сейчас она в хорошем наркозе лежит. Пролежит она еще достаточно времени, чтобы довести ее до места выпуска. Потом ей сделаем антидот, и все будет нормально», — сказал ветврач Московского зоопарка Михаил Альшинецкий.