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Белый медведь с застрявшей на зубах банкой вышел к людям в Диксоне

Источник:
Sibnet.ru
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Молодой белый медведь, у которого во рту застряла металлическая банка из-под сгущенки, пришел за помощью к людям в поселок Диксон на севере Красноярского края, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

«Надо спасать краснокнижное животное, которое находится на грани смерти. Срочно собираем заседание рабочей группы. Мы уже нашли специалистов: на помощь обессиленному зверю сегодня вылетят ветеринары из Москвы», — написала Радионова.

Решается вопрос с транспортом. Чтобы удалить банку, животное придется обездвижить. Будут делать все возможное, чтобы спасти медведя.

Белые медведи занесены в Международную Красную книгу и Красную книгу России. По оценкам специалистов, в мире насчитывается от 22 до 31 тысяч этих животных.

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