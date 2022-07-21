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Военные США займутся изучением необъяснимых аномалий

Источник:
Newsweek
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Фото: © Sibnet.ru

Пентагон сформировал новое ведомство для учения НЛО под названием «Агентство по всеобъемлющему изучению аномалий» (AARO), сообщила заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс.

Ведомство ранее заявляло, что в Министерство обороны постоянно поступают доклады о вторжении опознанных и неопознанных объектов в контролируемые военными зоны. Потенциально такие события могут нести угрозу национальной безопасности страны.

Агентство будет отвечать за синхронизацию взаимодействия между Министерством обороны и другими министерствами и ведомствами США для обнаружения, идентификации и классификации представляющих интерес аномальных объектов.

Основными направлениями работы AARO станут наблюдение, сбор информации и отчетность, разведывательные операции и анализ, а также другие виды активности, включая «поражение» неопознанных НЛО, пишет Newsweek.

В мае 2022 года представитель Пентагона рассказал Конгрессу США о 400 случаях наблюдения неопознанных объектов. При этом ни один из них не указывал на деятельность инопланетных цивилизаций.

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