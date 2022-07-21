Военные США займутся изучением необъяснимых аномалий

Пентагон сформировал новое ведомство для учения НЛО под названием «Агентство по всеобъемлющему изучению аномалий» (AARO), сообщила заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс.

Ведомство ранее заявляло, что в Министерство обороны постоянно поступают доклады о вторжении опознанных и неопознанных объектов в контролируемые военными зоны. Потенциально такие события могут нести угрозу национальной безопасности страны.

Агентство будет отвечать за синхронизацию взаимодействия между Министерством обороны и другими министерствами и ведомствами США для обнаружения, идентификации и классификации представляющих интерес аномальных объектов.

Основными направлениями работы AARO станут наблюдение, сбор информации и отчетность, разведывательные операции и анализ, а также другие виды активности, включая «поражение» неопознанных НЛО, пишет Newsweek.

В мае 2022 года представитель Пентагона рассказал Конгрессу США о 400 случаях наблюдения неопознанных объектов. При этом ни один из них не указывал на деятельность инопланетных цивилизаций.