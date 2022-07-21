Эксперты объяснили исчезновение картошки фри в России

Фаст-фуд в России лишился сырья для картошки фри. Для этого блюда нужен картофель особых сортов, а в стране его не выращивают, говорится в исследовании группы компаний «Интерагро».

Для картофеля фри используются сорта с повышенным содержанием крахмала — 25% и выше. А по таким сортам в России сохраняется высокая зависимость от импорта, приводит «Российская газета» исследование.

Из такого картофеля делают полуфабрикаты, в том числе для фри. В стране же производится в основном столовый картофель — тот, что идет непосредственно в пищу. В России начали производить свои сорта и семена, но выращивание такого картофеля в нужных объемах не организовано, а качество отстает, отметили эксперты.

В исследовании говорится, что высокая доля импорта в этом секторе также обусловлено слабой технологической базой российских предприятий, дефицитом отечественного оборудования и средств для приобретения современных иностранных линий для переработки картофеля.

Теперь придется обходиться своими силами. Эксперты говорят, что отличной альтернативой иностранному семенному картофелю могут стать белорусские сорта «Журавинка» и «Кураж». А свои мощности по выпуску фри должны в скором времени полностью закрыть потребности рынка.