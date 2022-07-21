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Эксперты объяснили исчезновение картошки фри в России

Источник:
«Российская газета»
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Фото: punctuated from Los Angeles / CC BY 2.0

Фаст-фуд в России лишился сырья для картошки фри. Для этого блюда нужен картофель особых сортов, а в стране его не выращивают, говорится в исследовании группы компаний «Интерагро».

Для картофеля фри используются сорта с повышенным содержанием крахмала — 25% и выше. А по таким сортам в России сохраняется высокая зависимость от импорта, приводит «Российская газета» исследование.

Из такого картофеля делают полуфабрикаты, в том числе для фри. В стране же производится в основном столовый картофель — тот, что идет непосредственно в пищу. В России начали производить свои сорта и семена, но выращивание такого картофеля в нужных объемах не организовано, а качество отстает, отметили эксперты.

В исследовании говорится, что высокая доля импорта в этом секторе также обусловлено слабой технологической базой российских предприятий, дефицитом отечественного оборудования и средств для приобретения современных иностранных линий для переработки картофеля.

Теперь придется обходиться своими силами. Эксперты говорят, что отличной альтернативой иностранному семенному картофелю могут стать белорусские сорта «Журавинка» и «Кураж». А свои мощности по выпуску фри должны в скором времени полностью закрыть потребности рынка.

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Экономика #Продукты
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Топ комментариев

pepelmetal

салорейх не задумывается о том что будет, если реактор бахнут и ветер в их сторону подует? Хотя там и...

Kam1kadze

Могут сэкономить на обучении, обучая только взлету. Посадка им все равно не понадобится.

volodey19760802

Следующий наверное платиновый будет????

number10

Это начало процесса, что Украины, как государства почти нет.