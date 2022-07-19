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Зеленский установил «дедлайн» для вступления Украины в ЕС

Источник:
ТАСС
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Фото: Claudio Centonze
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Топ комментариев

Алекс555

Практически воюют не украина а западный альянс с камандующим сэр США. Украина так,пушечное мясо.

D762

С кем договариваться Россия будет? им приказ был дан - до Последнего украинца... так мы подождём!

М. Алейников

Интересно сколько в месяц тратится на Путина что он считает что 11 908 рублей считается границей бедности....

mosquito__2010

Кулеба просто Находка в качестве могильщика Украинской государственности.