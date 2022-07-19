Появились подробности о новом шоу «Аватар» на НТВ

Новое шоу «Аватар» на НТВ будет аналогом «Маски», уже объявлены первые члены жюри и ведущий проекта.

Участниками «Аватара» станут знаменитые артисты. Они будут петь за кулисами, а в зале на экране будет отображаться их аватары. С помощью новых технологий конкурсанты смогут передавать ему свои движения и эмоции.

Члены жюри должны будут по голосу и манере исполнения угадать артиста, скрывающегося за аватором. Тот, кого разоблачат, выбывает из шоу, а на его место приходит другой конкурсант.

Ведущим аватар-шоу будет Вячеслав Макаров, который ведет три сезона «Маски». В жюри уже утверждены Ида Галич, Тимур Батрутдинов, Марк Тишман и Сергей Лазарев. Имя еще одного судьи пока держится в секрете. Дата выхода шоу пока неизвестна.