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Появились подробности о новом шоу «Аватар» на НТВ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © makarov_group, vk.com/makarov_group

Новое шоу «Аватар» на НТВ будет аналогом «Маски», уже объявлены первые члены жюри и ведущий проекта.

Участниками «Аватара» станут знаменитые артисты. Они будут петь за кулисами, а в зале на экране будет отображаться их аватары. С помощью новых технологий конкурсанты смогут передавать ему свои движения и эмоции.

Члены жюри должны будут по голосу и манере исполнения угадать артиста, скрывающегося за аватором. Тот, кого разоблачат, выбывает из шоу, а на его место приходит другой конкурсант.

Ведущим аватар-шоу будет Вячеслав Макаров, который ведет три сезона «Маски». В жюри уже утверждены Ида Галич, Тимур Батрутдинов, Марк Тишман и Сергей Лазарев. Имя еще одного судьи пока держится в секрете. Дата выхода шоу пока неизвестна.

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Топ комментариев

Алекс555

Практически воюют не украина а западный альянс с камандующим сэр США. Украина так,пушечное мясо.

D762

С кем договариваться Россия будет? им приказ был дан - до Последнего украинца... так мы подождём!

М. Алейников

Интересно сколько в месяц тратится на Путина что он считает что 11 908 рублей считается границей бедности....

mosquito__2010

Кулеба просто Находка в качестве могильщика Украинской государственности.