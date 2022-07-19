«Стрижи» и «Русь» покажут фигуры пилотажа на авиашоу в Мочище
«Будем жить!», который пройдет 31 июля, сообщают организаторы.
«Среди участников ждем авиационно-пилотажные группы
"Стрижи", "Барсы" и "Русь". Также в этом году в авиашоу примут участие
раритетные самолеты По-2, Як-12 и вертолет Ми-1», — говорится в сообщении.
В показательных выступлениях примут участие
400 пилотов, 80 самолетов и вертолетов вооруженных сил России,
а также парашютистов и купольных акробатов. Авиашоу будет проходить
под музыку фестивального симфонического оркестра Новосибирской филармонии.
Зрители смогут увидеть наземную экспозицию военной и гражданской авиационной техники разных лет, в том числе времен Великой Отечественной войны, а также коллекции байк-клубов и ретроавтомобили.
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