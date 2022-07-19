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«Стрижи» и «Русь» покажут фигуры пилотажа на авиашоу в Мочище

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

«Стрижи» и «Русь» покажут фигуры пилотажа на авиашоу в Мочище «Будем жить!», который пройдет 31 июля, сообщают организаторы.

«Среди участников ждем авиационно-пилотажные группы "Стрижи", "Барсы" и "Русь". Также в этом году в авиашоу примут участие раритетные самолеты По-2, Як-12 и вертолет Ми-1», — говорится в сообщении.

В показательных выступлениях примут участие 400 пилотов, 80 самолетов и вертолетов вооруженных сил России, а также парашютистов и купольных акробатов. Авиашоу будет проходить под музыку фестивального симфонического оркестра Новосибирской филармонии.

Зрители смогут увидеть наземную экспозицию военной и гражданской авиационной техники разных лет, в том числе времен Великой Отечественной войны, а также коллекции байк-клубов и ретроавтомобили.

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Сибирь #Новосибирск #Летние виды
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Алекс555

Практически воюют не украина а западный альянс с камандующим сэр США. Украина так,пушечное мясо.

D762

С кем договариваться Россия будет? им приказ был дан - до Последнего украинца... так мы подождём!

колобок11

Ни кто и не сомневался. Они всегда ждут любого предлога наложить санкции на любую страну не входящую...

М. Алейников

Интересно сколько в месяц тратится на Путина что он считает что 11 908 рублей считается границей бедности....