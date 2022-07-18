Путин раскритиковал темпы снижения уровня бедности

Уровень бедности за последние годы в России снизился, однако темпы недостаточны, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«В 2017 году число граждан, находившихся в такой ситуации, составило 12,9%. По итогам прошлого года этот уровень снизился до 11%. Да, продвижение, конечно, есть, но его темпы, скорость, очевидно, недостаточны», — сказал глава государства.

Задача снижения уровня бедности и неравенства не снимается даже при повышенной инфляции текущего года. В рамках нее государство реализует «целый комплекс мер», напомнил Путин. В частности, с 1 июня были повышены пенсии и МРОТ, расширены меры поддержки семей с детьми.

По итогам 2021 года за чертой бедности в России находились 16,1 миллиона россиян, или 11% населения, сообщал Росстат. К 2030 году данный показатель должен составить 6,5%. Границей бедности считается сумма в 11 908 рублей ежемесячного дохода.