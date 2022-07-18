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«Циркон» примут на вооружение ВМФ России до конца года

Источник:
ТАСС
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Фото: © Минобороны России

Новейшая гиперзвуковая ракета «Циркон» для надводных кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России может быть принята на вооружение до конца 2022 года, сообщил ТАСС источник, близкий к военному ведомству.

«Государственные испытания изделия завершены, ожидается, что в ближайшие пять месяцев надводный "Циркон" будет принят на вооружение ВМФ», — сказал источник.

Ранее сообщалось, что выполненный 28 мая пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» проводился на максимальную дальность, этой работой были завершены государственные испытания изделия с надводного носителя — фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков».

Минобороны РФ сообщало, что корабль выполнил стрельбу "Цирконом" из акватории Баренцева моря по морской мишени в Белом море на дальность около 1 тысячу километров.

Президент РФ Владимир Путин в 2019 году заявил, что ракета «Циркон» способна развивать скорость, равную девяти числам Маха (скоростей звука), обладает дальностью более 1 тысячи километров.

В мае 2022 года стало известно, что также ведется разработка берегового ракетного комплекса (БРК) с ракетой «Циркон».

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