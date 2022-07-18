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Производителям предложили выкупить неисправные иномарки

Источник:
«Известия»
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Фото: © Sibnet.ru

Союз потребителей Россиииз-за недопоставок автозапчастей направил письмо в Ассоциацию европейского бизнеса (АЕБ) с предложением выкупать неисправные иномарки по рыночной цене.

Поскольку ремонт по гарантии становится недоступным покупателям из-за приостановки ввоза необходимых деталей к автомобилям, Союз потребителей РФ предложил зарубежным автопроизводителям выкупать неисправные машины у граждан по рыночной цене на текущий момент, приводят «Известия» мнение организации.

В письме, направленном в АЕБ, организация напомнила, что, согласно закону о защите прав потребителей, производитель обязан обеспечить покупателю возможность использовать товар в течение всего срока службы. Если для товара не установлен срок службы, то это требование действует на протяжении 10 лет со дня продажи.

Председатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ уточнил, что организация запросила подтверждение у автопроизводителей того, что они готовы выполнять свои обязательства в РФ, либо пояснить, как изготовители планируют преодолеть затруднения.

Ответ пришел только от Porsche. Компания уточнила, что импортер и дилерская сеть продолжают свою работу, а запчасти отгружаются со склада в РФ.

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korvinsS

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Asd10

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