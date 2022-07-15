Хирурги вытащили из сердца участника спецоперации осколок мины

Хирурги Новосибирского кардиодиспансера прооперировали участника спецоперации на Украине – извлекли из сердца осколок мины, сообщает министерство здравоохранения региона.

Как рассказали врачи областного кардиологического диспансера, у мужчины была серьезная минно-взрывная травма – осколками посекло всю правую сторону тела. Экстренную помощь ему оказали в Санкт-Петербурге, убрав все крупные фрагменты. Этот расценили как не угрожающий жизни.

Бойца отправили долечиваться в родной Новосибирск. Врачи кардиодиспансера тщательно обследовали пациента, чтобы понять, где именно расположен кусочек металла. Осколок двигался в такт сердечным сокращениям.

Сначала посчитали, что небольшой осколок – размером в полсантиметра – где-то рядом с сердцем: возможно, застрял в диафрагме, в перикарде – сердечной сумке – или попал в жировую клетчатку средостения. Дважды пришлось делать компьютерную томографию с 3D-реконструкцией.

Оказалось, часть корпуса мины находится в правом желудочке. Инородное тело в этом отделе сердца опасно не только тем, что может в любой момент попасть в малый круг кровообращения и закупорить одну из ветвей легочной артерии. Такой металлический предмет – постоянный опасный источник инфекции.

Оперирующий хирург – заведующий кардиохирургическим отделением диспансера Игорь Балабанов. Осколок извлекали из бьющегося сердца, с минимально возможным доступом. В месте будущего разреза заранее наложили круговой, так называемый кисетный шов. Через небольшой разрез стенки сердца хирург захватил и достал подвижный металлический фрагмент, и тут же стянул края отверстия, чтобы не началось кровотечение.

Во время операции врачи не обнаружили повреждения сердечной мышцы – входного отверстия в миокарде не было. Как осколок оказался в полости сердца, можно только догадываться. Одна из гипотез – попал в яремную вену на шее и с током крови добрался до правого желудочка. Послеоперационный период прошел благополучно, в «штатном» режиме.