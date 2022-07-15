«Танцы» медведя сняли на видео в Саяно‑Шушенском заповеднике

Трения медведя о дерева, похожие на танцы, поймала фотоловушка, так они оставляют информацию о себе на маркировочных точках, сообщает пресс-служба объединенной дирекции заповедника «Саяно-Шушенский» и национального парка «Шушенский бор».
В объективы фоторегистраторов в Саяно-Шушенском биосферном заповеднике в очередной раз попали медведи. Например, для того, чтобы оставить свой запах на коре и пометить территорию, медведи трутся спиной о стволы деревьев. Они могут царапать кору когтями, вставая на задние лапы и полосуя дерево так высоко, как только смогут.
В Саяно-Шушенском заповеднике о стволы трутся не только взрослые самцы, но и молодые медведи, причем обоих полов. Разные медведи используют для маркировки одни и те же деревья, периодически «обновляя свои записи».
Это происходит так: медведь подходит к дереву, внимательно обнюхивает метки, стоя на четырех или двух лапах, затем разворачивается к дереву задом и, стоя или сидя на задних лапах, начинает спиной, затылком и щеками силой тереться о кору, оставляя на ней много шерсти в период линьки. По таким меткам легко определить размер того или иного медведя.
Такое поведение животного связано с обозначением границ своего индивидуального
участка, а также, вероятно, что таким образом косолапые пытаются засмолить
шерсть, чтобы защититься от гнуса и избавиться от блох и клещей.
М. АлейниковЗарплаты то собираются платить нормальные? Или опять только за еду работать?
pepelmetalПсихически больного обычно не спрашивают о том лечить его или нет
kygearУменьшать количество контор и оптимизировать количество евреев в них благое для Русских дело.
Asd10Профессионал в этом деле??))) Вот по этому ты и злой, волосатые ладошки...