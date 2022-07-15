Бастрыкин поручил проверить мусорный полигон в Новосибирске

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить мусорный полигон «Левобережный» в Новосибирске, где жители жалуются не неблагоприятную экологическую обстановку, сообщается на сайте СК РФ.

Горожане обратились в СК с жалобами, что оказались в сложной ситуации из-за того, что живут буквально между кладбищем, мусорным полигоном и двумя рынками и что на объектах нарушаются санитарно-эпидемиологические нормы. В связи с этим, по мнению заявителей, идет негативное воздействие на природу.

Жители перечислили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического благополучия, в частности, при установлении санитарно-защитных зон для объектов негативного воздействия на окружающую среду – полигона ТКО «Левобережный» и кладбища «Клещихинское», а также при осуществлении торговли плодоовощной продукцией на Хилокском и Малыгинском рынках.

Кроме того, жители указывают, что связанные с этим решения судов, которые поддержали доводы прокуратуры, защищающей интересы новосибирцев, мэрия и подконтрольные ей муниципальные предприятия не исполняют.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил местным следователям организовать проверку по изложенным в обращении доводам и представить доклад.