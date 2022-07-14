Диетолог назвала опасное свойство дыни

Человек может съесть до 500 граммов дыни в сутки без вреда для здоровья, переедание может привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом, рассказала диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

Ягода довольно тяжело усваивается, и переедание может привести к вздутию живота, газообразованию, к не очень приятным реакциям со стороны ЖКТ.

«Так как в дыне содержится большое количество фруктозы, ее не рекомендуют больным сахарным диабетом и тем, у кого в принципе повышен сахар. Ягода богата витамином С. Содержится примерно треть суточной нормы. Также дыня богата витамином А, каротиноидами, то есть это хорошая польза для зрения», — объяснила URA.RU Ирина Писарева.

Диетолог подчеркнула, что дыню нужно употреблять исключительно как самостоятельное блюдо.

«Дыню, как и арбуз, не рекомендуется есть с другими фруктами. Это обособленный продукт, который нужно употреблять отдельно от всего и не соединять, например, с кисло-молочными продуктами. Это может привести к расстройству желудка», — заявила Писарева.

По словам нутрициолога, употребление дыни на ночь может плохо сказаться на фигуре. «На ночь дыню не рекомендуется есть, потому что лишний сахар может откладываться в жиры. Поэтому лучше употреблять ее, как и все фрукты, все-таки в первой половине дня. Так же рекомендуется есть дыню за час до приема пищи, либо через два часа после. Так как она быстрее переваривается, чем углеводы или белковая продукция, как тоже мясо», — отметила она.