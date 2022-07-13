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Модульные быстровозводимые гостиницы построят на Алтае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Steveonmz / CC BY-SA 4.0

Модульные быстровозводимые гостиницы, кемпинги и автокемпинги, появятся в Республике Алтай по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства», на это регион получил более 250 млн рублей, сообщила пресс-служба республиканских властей.

Поддержку, которая распределяется на конкурсной основе, получили девять проектов, на них было распределено около 123,5 млн рублей.

Деньги пойдут на строительство современных модульных домов в детском оздоровительном лагере «Горный Орленок», туркомплекса на Мультинских озерах, круглогодичный глэмпинг-парк, модульные гостиницы и модульные дома для семейного отдыха.

Республика Алтай стала одним из 19 регионов, которые получили субсидии из федерального бюджета на создание модульных быстровозводимых гостиниц. Сейчас Минприроды региона проводит дополнительный конкурсный отбор по этому направлению, заявки принимаются до 20 июля.

Ранее Ростуризм объявил о трех новых направлениях поддержки: создание модульных некапитальных средств размещения – кемпингов и автокемпингов; реализацию общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры – обустройство пляжей и национальных туристических маршрутов; развитие туристической инфраструктуры.

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Жизнь #Туризм #Республика Алтай
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