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Работодатели начали поиск специалистов по импортозамещению

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Работодатели начали искать специалистов по параллельному импорту, а также выросло количество предложений о работе в сфере импортозамещения, сообщает hh.ru.

За январь-июнь в России было открыто более 1,8 тысячи вакансий, в которых упоминается импортозамещение — на 48% больше, чем год назад. 

Чаще всего связанных с этим направлением специалистов ищут компании из отраслей «Информационные технологии, системная интеграция, интернет», «Электроника, приборостроение, бытовая техника, компьютеры и оргтехника» и «Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие».

Как правило, импортозамещение указывается в качестве направления деятельности компании и среди непосредственных задач. При этом около 100 предложений о работе – это вакансии для узких специалистов по импортозамещению. По сравнению с прошлым годом, спрос на них вырос в 4,5 раза.

В Новосибирской области количество вакансий, в которых упоминается импортозамещение, за год выросло в два раза. В регионе открыто 21 подобное предложение о работе.

Вакансии с упоминанием параллельного импорта начали появляться с марта 2022 года: речь идет либо об описании деятельности компании, либо о конкретном функционале специалиста.

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Экономика #Рынок труда
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