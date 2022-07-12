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Евро в России стал дешевле доллара

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Курс доллара на Московской бирже к рублю во вторник превысил курс евро, свидетельствуют данные торгов. Курс европейской валюты к доллару третью торговую сессию подряд опускается к уровням 20-летней давности, свидетельствуют данные Forex Capital Markets.

По данным на 10:27 мск, курс доллара находился на уровне 58 рублей 98,75 копеек (+0,15%), евро дешевел до 58 рублей 88,75 копеек (-0,57%). Таким образом, стоимость доллара на Мосбирже превышала стоимость евро на 10 копеек, приводит ТАСС результаты торгов.

В то же время на Forex Capital Markets пара евро-доллар находилась на уровне 1,0006.

К 10:35 мск доллар торгуется на уровне 59 рублей (+0,17%), евро дешевеет до 59 рублей 5 копеек (-0,3%). Пара евро-доллар на Forex находится на уровне 1,0009.

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Экономика #Деньги
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