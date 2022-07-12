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Силуанов заявил о необходимости сделать курс рубля предсказуемым

Источник:
«Ведомости»
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Фото: © пресс-служба президента России

Необходимо воссоздать систему предсказуемости курсообразования, которая действовала в условиях бюджетного правила, считает глава Минфина России Антон Силуанов.

«В сегодняшней ситуации необходимо воссоздать систему предсказуемости курсообразования, которая действовала в условиях бюджетного правила», — заявил Силуанов в интервью газете «Ведомости». По его словам, «плавающий курс» давит на укрепление рубля, что негативно влияет на бюджет.

По его словам, беспокоятся экспортеры. «Это и металлурги, и сельскохозяйственные предприятия, и угольщики, то есть те компании, которые зависят от экспортной выручки. А она в рублях сокращается», — добавил министр финансов.

Российская Федерация не планирует переходить на бартер при внешней торговле, но если компании договорятся о таких операциях, то Минфин препятствовать не будет, также заявил Силуанов. Он отметил, что ведомство прежде всего планирует максимально переводить расчеты во внешней торговле на рубли.

«Возникает абсурдная ситуация: мы поставляем газ, получаем валюту и ее замораживают. Зачем нам это надо? Очевидно, что расчеты в евро или в долларах для нас неприемлемы. Остаются рубли или валюта, которой мы доверяем, либо импорт, который для нас интересен», — сказал Силуанов.

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