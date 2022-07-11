Путин упростил получение российского гражданства украинцам

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства для лиц, постоянно проживающих на Украине, а также в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках.
Согласно документу, граждане Украины, ДНР и ЛНР, а также лица без гражданства, постоянно проживающие на данных территориях, могут обратиться с заявлениями об упрощенном приеме в гражданство России.
Ранее такое право было только у украинских граждан, которые живут на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Теперь упрощенным порядком смогут воспользоваться жители всей Украины.
Госдума в начале июля приняла закон, согласно которому люди, которые приезжают в Россию с территорий Украины, Донецкой и Луганской народных республик, могут не сдавать свои национальные паспорта, чтобы получить свидетельства о предоставлении убежища.
GammiPluhА он не хочет уменьшения населения Польши до 2 млн?)
mosquito__2010Ха ха ха ха . Сами создают себе проблемы потом героически их решают, в процессе решения ещё умудряются...
volmenПшеки всё надеяться на реванш, как сказа дедушка Ленин ещё сто лет назад "... политические проститутки".
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