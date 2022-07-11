Путин упростил получение российского гражданства украинцам

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства для лиц, постоянно проживающих на Украине, а также в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках.

Согласно документу, граждане Украины, ДНР и ЛНР, а также лица без гражданства, постоянно проживающие на данных территориях, могут обратиться с заявлениями об упрощенном приеме в гражданство России.

Ранее такое право было только у украинских граждан, которые живут на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Теперь упрощенным порядком смогут воспользоваться жители всей Украины.

Госдума в начале июля приняла закон, согласно которому люди, которые приезжают в Россию с территорий Украины, Донецкой и Луганской народных республик, могут не сдавать свои национальные паспорта, чтобы получить свидетельства о предоставлении убежища.