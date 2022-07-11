Новосибирская область попала в лидеры по выдаче ипотеки

Тюменская область стала лидером по выдаче ипотеки в России, а Новосибирская область вошла в десятку регионов с наивысшим количеством выданных ипотек.

В Тюменской области 37 человек из тысячи взяли за прошедшие 12 месяцев ипотечный кредит. Это в 1,7 раза больше, чем в среднем по стране.

С очень близкими результатами вторую и третью строчки в рейтинге занимают два других региона «тюменской матрешки»: Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ, сообщает РИА Новости.

В лидирующей группе за первой тройкой расположились: Удмуртская Республика, Республика Саха (Якутия), Республика Башкортостан, Новосибирская область, Республика Татарстан, Магаданская область и Пермский край.

Последние пять строчек рейтинга, с заметным отставанием от остальных регионов, занимают: Ингушетия, Дагестан, Крым, Севастополь и Кабардино-Балкарская Республика.