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Новосибирская область попала в лидеры по выдаче ипотеки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Тюменская область стала лидером по выдаче ипотеки в России, а Новосибирская область вошла в десятку регионов с наивысшим количеством выданных ипотек.

В Тюменской области 37 человек из тысячи взяли за прошедшие 12 месяцев ипотечный кредит. Это в 1,7 раза больше, чем в среднем по стране.

С очень близкими результатами вторую и третью строчки в рейтинге занимают два других региона «тюменской матрешки»: Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ, сообщает РИА Новости.

В лидирующей группе за первой тройкой расположились: Удмуртская Республика, Республика Саха (Якутия), Республика Башкортостан, Новосибирская область, Республика Татарстан, Магаданская область и Пермский край. 

Последние пять строчек рейтинга, с заметным отставанием от остальных регионов, занимают: Ингушетия, Дагестан, Крым, Севастополь и Кабардино-Балкарская Республика.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Ха ха ха ха . Сами создают себе проблемы потом героически их решают, в процессе решения ещё умудряются...

serii11

Ыще рано, нужно посмотреть как европа переживет зиму без газа, а украинушка еще и без угля, электричества...

slavaynin

Как Дядя Вова скажет,так и будет.

pepelmetal

Дипломатически пытались решить с 2014 года, не получилось, что ж, кушайте)