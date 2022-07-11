Молодые красноярцы устроили танцы на пилоне у памятника Победы

Молодые люди устроили танцы на пилоне в центре арт-объекта «Ротонда Памяти и Славы», полицейские Красноярска поводят проверку, сообщает ГУ МВД по региону.

В воскресенье напротив входа в музей на площади Мира молодые люди устроили танцы на пилоне в центре арт-объекта «Ротонда Памяти и Славы».

Объект — часть выставочного проекта музея, приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

На место выехал наряд патрульно-постовой службы полиции. Полицейские установили личности граждан и опросили их. Проводится проверка.