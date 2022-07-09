Россия впервые применила на Украине ружье радиоэлектронной борьбы

Российские военные впервые использовали в спецоперации на Украине новейшее ружье радиоэлектронной борьбы ЛПД-801 против малоразмерных беспилотных летательных аппаратов.

Используемые украинскими военными малогабаритные дроны являются серьезной угрозой для военнослужащих России и сил Донбасса, передает ТАСС. При этом ружье ЛПД-801 способно эффективно противодействовать таким беспилотникам.

Агентство указывает, что это связано с тем, что многие из украинских БЛА являются переделанными в бытовых условиях и изначально они не были рассчитаны на использование в условиях серьезного радиоэлектронного противодействия.

Эксперты отмечают, что ВСУ сейчас крайне интенсивно применяют малоразмерные дроны, выполняющие функции воздушной разведки и корректировки огня. При этом использовать против них мощные средства РЭБ нецелесообразно.