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Россия впервые применила на Украине ружье радиоэлектронной борьбы

Источник:
ТАСС
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Фото: © U.S. Air Force

Российские военные впервые использовали в спецоперации на Украине новейшее ружье радиоэлектронной борьбы ЛПД-801 против малоразмерных беспилотных летательных аппаратов.

Используемые украинскими военными малогабаритные дроны являются серьезной угрозой для военнослужащих России и сил Донбасса, передает ТАСС. При этом ружье ЛПД-801 способно эффективно противодействовать таким беспилотникам.

Агентство указывает, что это связано с тем, что многие из украинских БЛА являются переделанными в бытовых условиях и изначально они не были рассчитаны на использование в условиях серьезного радиоэлектронного противодействия.

Эксперты отмечают, что ВСУ сейчас крайне интенсивно применяют малоразмерные дроны, выполняющие функции воздушной разведки и корректировки огня. При этом использовать против них мощные средства РЭБ нецелесообразно.

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CaRdan

А как же антидопинговое вот это все?

orangeraven

И когда, по вашему, ждать победоносного наступления ВСУ? Иркут предсказывал его в июне-июле, потом перенес...

CaRdan

Во первых, т-72 и т-62 машины одного порядка, разной конструкции, собирались на разных заводах, но существовали...

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dr.petrov вы охерительный тормоз