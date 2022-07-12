Медведи захватывают города: почему хищникам не хватает леса

Бурые медведи в начале лета наделали шума в разных регионах Сибири. Хозяева тайги уже не боятся встреч с человеком и смело заходят в деревни и города. Что двигает косолапыми? И почему этот умный зверь стал опаснее?

До середины лета еды в естественных условиях недостаточно, как это бывает в конце лета и осенью. Поэтому медведи выходят ближе к людям, где всегда есть, чем подкрепиться. И постепенно, осваивая местности окраин городов, начинают считать территории своими.

Так, Жители Стрежевого Томской области в конце июня пожаловались в департамент охотничьего хозяйства на то, что медведица и три медвежонка воруют сладости с могил на городском кладбище.

А в начале июля агрессивный медведь вышел к людям у Северо-Васюганского месторождения Каргасокского района. Сотрудники месторождения отказались выходить на работу. Животное в итоге застрелил охотник.

В Красноярском крае жители Курагинского района столкнулись с привязчивым медведем-подростком. Медвежонок бродил на трассе между поселками Гуляевка и Черемшанка, выпрашивал еду и хватал за ноги. Одной женщине лишь ругательствами удалось отогнать от себя зверя.

А вот в Иркутской области пенсионеру-грибнику из поселка Хребтовая пришлось отбиваться от медведя ножом. Он получил травмы, но смог уйти от зверя.

Умные и мощные

Медведи сочетают в себе такие качества, как интеллект и мощь. Это очень ловкий, быстрый и сильный хищник, смертельно опасный для безоружного человека.



Так, задирая когтями дерновину, медведь легко ловит разбегающихся мышей. В лесу он может победить любого другого хищника. А на коротких расстояниях может развивать скорость до 50-55 километров в час.

Селфи медведя на фотловушку Фото: © парк «Ергаки»

Медведь защищает свою территорию от угрозы любого посягательства, проводит «рейды в стан противника, а иногда и диверсионные акты», написал зоолог Александр Хританков на сайте парка «Ергаки».

Медведь всеяден — рацион состоит из грызунов, насекомых, растений. Он редко охотится на крупных зверей, но очень любит падаль, именно поэтому его привлекают свалки, особенно если там оказались туши павших животных. При этом медведь запоминает место «вкусного» обеда, и заходит туда снова и снова.

По примерным оценкам, численность бурых медведей в мире составляет около 200 тысяч. Из них большинство обитает в России — 120 тысяч зверей.

Взрослый медведь умен, а мать медвежат еще и осторожна. Эти звери обычно не стремятся встретится с человеком, могут прекрасно прятаться и незаметно наблюдать за людьми.

Но если решат, что им угрожает опасность, или человек посягает на их запасы, а тем более на медвежат, то продемонстрируют свою силу. Сначала медведь может просто показаться человеку и попробовать его отпугнуть позой и рыком.

Но если человек не уходит с пути у хищника, то тот может напасть. Особенно, если это начало лета — в период создания пар, борьбы самцов за медведиц звери становятся особенно агрессивны.

#Природа Однокомнатная берлога: как спят медведи

С медведицей обычно ходят не только дети этого года, но и зверь из прошлогоднего выводка — так называемый пестун, он помогает матери в воспитании младшего поколения.

Такие подростки могут ходить с матерью до трех-четырех лет. Молодые медведи не такие осторожные и более любопытные.

Человек может заинтересовать их, если окажется на медвежьей тропе. Тогда молодой косолапый захочет показать пришельцу, кто главный. В исключительных случаях может рассматривать человека как потенциальную добычу.

«Медведи, как и все звери, разные. Есть трусливые, агрессивные, в следствии разных причин генетических и психологических. Их все интересует, особенно на своем участке. Но если есть корм, они не стремятся напасть человека», — сказал Sibnet.ru потомственный лесовод и охотник из Красноярского края Борис Наконечный.

Сами виноваты

Люди сами выталкивают медведей из лесов ближе к селам и городам. Долгое время в стране рубили кедры, а орехи — важный элемент питания зверя. Их дом — лес, но человек его разрушает. Уничтожают леса и пожары, а также наводнения.

В итоге медведям нечего есть в оскудевшем лесу, а ближе к городам им попадается любимое лакомство — перегнившая еда на свалках. Привыкая к таким «столовым» из отходов, они уже считают место своим, и тогда встреча с человеком для медведей может стать битвой за пропитание.

«И процесс (выхода зверей к людям) будет продолжаться», — считает Наконечный.

Он также отметил, что раньше было больше квалифицированных охотников на медведей, сейчас их мало, а значит добывают медведей меньше, их численность увеличивается. А в природе у медведя нет врагов.

Как спастись при встрече с медведем

Специалисты предупреждают, что обычно разойтись с медведем можно только в случае, если сам медведь не против. Поэтому увидев зверя, надо немедленно уйти с его дороги, глядя на медведя, но не в глаза. Бежать нельзя, он решит, что надо догонять.

«Скрывайтесь за складку местности или залезьте на надежное дерево, но не думайте, что взрослые медведи не лазают по деревьям — ошибочное мнение», — отмечается на сайте парка «Ергаки».

В том случае, если поблизости нет укрытий и убежищ, надо встретить опасность лицом к лицу. Если медведь приближается, надо говорить с ним низким голосом, можно махать руками и кричать.

Если медведь точно идет на физический контакт, специалисты советуют падать на живот на землю и защищать лицо и шею. Есть вероятность, что медведь совершает нападение в целях защиты, и остановится, когда почувствует, что источник угрозы устранен.

«Если медведь не остановился после того, как вы приняли защитную позу, велика вероятность, что это хищное нападение. В этом случае энергично сопротивляйтесь», — указывается на сайте парка. И тут все средства хороши.