Самые добрые и трогательные: лучшие фильмы про собак

Образ верного друга Хатико много лет остается эталоном собачей верности. В кино собаки часто становятся главными героями, но это не всегда грустные истории. В топе представлены разнообразные фильмы, от которых можно погрустить, посмеяться и даже решиться завести четвероного друга.

«Зов предков»

США/Канада, 2020 год, режиссер: Крис Сандерс, 6+

В ролях: Харрисон Форд, Омар Си, Кара Ги

В центре сюжета фильма «Зов предков» большая, но игривая домашняя собака — гибрид сенбернара и шотландского колли по кличке Бэк. Пес беззаботно живет со своим хозяином, судьей Миллером.

Фото: © кадр из фильма «Зов предков»

Из-за безрассудного характера животное в наказание ночует на улице. Тогда его и похищают, а затем отправляют на большом грузовом судне на Юкон, где с ним жестоко обращаются рабочие.

Бэк попадает в руки к новым хозяевам, которые на собачьих упряжках развозят почту. Псу приходится подружиться с другими собаками, в том числе со злобным вожаком стаи, хаски по кличке Шпиц.

«Невероятный мир глазами Энцо»

США, 2019 год, режиссер: Саймон Кертис, 12+

В ролях: Кевин Костнер, Майло Вентимилья, Аманда Сайфред

Фильм «Невероятный мир глазами Энцо» — красивая история любви и преданности, не обделенная юмором. Картина основана на одноименном романе 2008 года автора Гарта Стейна.

Повествование фильма начинается с финала. В Сиэтле умирает Энцо, старая собака. Он ждет, когда Денни, его хозяин и лучший друг, вернется домой. Денни приходит, но находит Энцо парализованным. Собака начинает рассказывать о своей жизни.

Примечательно, что Денни находит Энцо еще щенком и на всю жизнь они остаются друзьями. Энцо сопровождает Денни на всех важных этапах жизни. Он рядом на свадьбе, присутствует при рождение дочки и участвует в главном увлечении героя — гонках.

«Аксель»

США, 2018 год, режиссер: Оливер Дэйли, 6+

В ролях: Алекс Нюстадтер, Бекки Джи, Алекс МакНиколл

Фильм «Аксель» рассказывает про необычную собаку. Главный герой, юный мотоциклист Майлз, случайно находит новую военную разработку – гигантскую собаку-робота по имени Аксель.

Изобретение с искусственным интеллектом следующего поколения обладает огромным сердцем верного пса. Так Аксель становится лучшим другом Майлза.

Фото: © кадр из фильма «Аксель»

Военные, которым принадлежал Аксель, не намерены просто так отказаться от металлического зверя. Они хотят вернуть разработку, чтобы использовать в своих целях.

«Собачья жизнь»

США/Индия, 2017 год, режиссер: Лассе Халльстрем, 6+

В ролях: Джош Гад, Деннис Куэйд, Пегги Липтон

Комедийно-драматический фильм «Собачья жизнь» основан на романе Брюса Кэмерона «Жизнь и цель собаки». В нем собака имеет способность перерождаться после смерти. С каждой новой жизнью она стремится к своему первому хозяину и все лучше понимает людей.

Среди людей главным героем стал мальчик Итан. В фильме герой растет, а собака и верный друг помогает Итану во всех сферах жизни — преодолеть болезнь, познакомиться с девушкой, спастись от пожара. Животное так привязывается к хозяину, что, переродившись после смерти, стремится снова стать его питомцем.

«Белый плен»

США, 2005 год, режиссер: Фрэнк Маршалл, 12+

В ролях: Пол Уокер, Брюс Гринвуд, Мун Бладгуд

«Белый плен» основан на реальных событиях и рассказывает о происшествии на просторах Арктики.

Сотрудник антарктической станции Джерри Шеппард и профессор университета Девис Макларен отправились на собачьих упряжках на поиски метеорита. На обратном пути профессор сломал ногу и побывал в ледяной воде, а Джерри требовалась помощь при обморожении.

Фото: © кадр из фильма «Белый плен»

Из-за сильной бури состав станции эвакуировали, а восемь собак северной ездовой породы остались. Животным пришлось выживать антарктической зимой одним на протяжении примерно шести месяцев.

«Лэсси»

США/Франция, 2005 год, режиссер: Чарльз Стерридж, 12+

В ролях: Питер О'Тул, Саманта Мортон, Джон Линч, Питер Динклэйдж

Фильм повествует о глубокой связи между мальчиком Джо Керраклафом и его колли Лесси, с которой его разлучили.

Шахтер Сэм Керраклаф продает собаку Лэсли герцогу Радлингу, чтобы прокормить свою семью. Его сын Джо тяжело переживает потерю. В это время Лэсли пытается сбежать от нового хозяина, чтобы вернуться к своему маленькому другу.

«Белый Бог»

Венгрия/Германия/Швеция, 2014 год, режиссер: Корнел Мундруцо

В ролях: Жуфия Псотта, Шандор Жотер, Лили Хорват

Главная героиня после отъезда матери в Австралию осталась с отцом, а отец не рад ее собаке Хагену. Пес не поставлен на учет, и за ним начинает охоту санитарная инспекция.

Фото: © кадр из фильма «Белый Бог»

Сбежав от хозяйки, Хаген переживает серию передряг, а потом оказывается в собачьем приюте, где поднимает восстание против бесчеловечности тех, кто там работает.

Фильм «Белый Бог» вызвал восторг у кинокритиков. Картина стала победителем на Каннском фестивале, завоевав в том числе «Премию пальмовой собаки».