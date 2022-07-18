Самые добрые и трогательные: лучшие фильмы про собак

Образ верного друга Хатико много лет остается эталоном собачей верности. В кино собаки часто становятся главными героями, но это не всегда грустные истории. В топе представлены разнообразные фильмы, от которых можно погрустить, посмеяться и даже решиться завести четвероного друга.
«Зов предков»
США/Канада, 2020 год, режиссер: Крис Сандерс, 6+
В ролях: Харрисон Форд, Омар Си, Кара Ги
В центре сюжета фильма «Зов предков» большая, но игривая домашняя собака — гибрид сенбернара и шотландского колли по кличке Бэк. Пес беззаботно живет со своим хозяином, судьей Миллером.
Из-за безрассудного характера животное в наказание ночует на улице. Тогда его и похищают, а затем отправляют на большом грузовом судне на Юкон, где с ним жестоко обращаются рабочие.
Бэк попадает в руки к новым хозяевам, которые на собачьих упряжках развозят почту. Псу приходится подружиться с другими собаками, в том числе со злобным вожаком стаи, хаски по кличке Шпиц.
«Невероятный мир глазами Энцо»
США, 2019 год, режиссер: Саймон Кертис, 12+
В ролях: Кевин Костнер, Майло Вентимилья, Аманда Сайфред
Фильм «Невероятный мир глазами Энцо» — красивая история любви и преданности, не обделенная юмором. Картина основана на одноименном романе 2008 года автора Гарта Стейна.
Повествование фильма начинается с финала. В Сиэтле умирает Энцо, старая собака. Он ждет, когда Денни, его хозяин и лучший друг, вернется домой. Денни приходит, но находит Энцо парализованным. Собака начинает рассказывать о своей жизни.
Примечательно, что Денни находит Энцо еще щенком и на всю жизнь они остаются друзьями. Энцо сопровождает Денни на всех важных этапах жизни. Он рядом на свадьбе, присутствует при рождение дочки и участвует в главном увлечении героя — гонках.
«Аксель»
США, 2018 год, режиссер: Оливер Дэйли, 6+
В ролях: Алекс Нюстадтер, Бекки Джи, Алекс МакНиколл
Фильм «Аксель» рассказывает про необычную собаку. Главный герой, юный мотоциклист Майлз, случайно находит новую военную разработку – гигантскую собаку-робота по имени Аксель.
Изобретение с искусственным интеллектом следующего поколения обладает огромным сердцем верного пса. Так Аксель становится лучшим другом Майлза.
Военные, которым принадлежал Аксель, не намерены просто так отказаться от металлического зверя. Они хотят вернуть разработку, чтобы использовать в своих целях.
«Собачья жизнь»
США/Индия, 2017 год, режиссер: Лассе Халльстрем, 6+
В ролях: Джош Гад, Деннис Куэйд, Пегги Липтон
Комедийно-драматический фильм «Собачья жизнь» основан на романе Брюса Кэмерона «Жизнь и цель собаки». В нем собака имеет способность перерождаться после смерти. С каждой новой жизнью она стремится к своему первому хозяину и все лучше понимает людей.
Среди людей главным героем стал мальчик Итан. В фильме герой растет, а собака и верный друг помогает Итану во всех сферах жизни — преодолеть болезнь, познакомиться с девушкой, спастись от пожара. Животное так привязывается к хозяину, что, переродившись после смерти, стремится снова стать его питомцем.
«Белый плен»
США, 2005 год, режиссер: Фрэнк Маршалл, 12+
В ролях: Пол Уокер, Брюс Гринвуд, Мун Бладгуд
«Белый плен» основан на реальных событиях и рассказывает о происшествии на просторах Арктики.
Сотрудник антарктической станции Джерри Шеппард и профессор университета Девис Макларен отправились на собачьих упряжках на поиски метеорита. На обратном пути профессор сломал ногу и побывал в ледяной воде, а Джерри требовалась помощь при обморожении.
Из-за сильной бури состав станции эвакуировали, а восемь собак северной ездовой породы остались. Животным пришлось выживать антарктической зимой одним на протяжении примерно шести месяцев.
«Лэсси»
США/Франция, 2005 год, режиссер: Чарльз Стерридж, 12+
В ролях: Питер О'Тул, Саманта Мортон, Джон Линч, Питер Динклэйдж
Фильм повествует о глубокой связи между мальчиком Джо Керраклафом и его колли Лесси, с которой его разлучили.
Шахтер Сэм Керраклаф продает собаку Лэсли герцогу Радлингу, чтобы прокормить свою семью. Его сын Джо тяжело переживает потерю. В это время Лэсли пытается сбежать от нового хозяина, чтобы вернуться к своему маленькому другу.
«Белый Бог»
Венгрия/Германия/Швеция, 2014 год, режиссер: Корнел Мундруцо
В ролях: Жуфия Псотта, Шандор Жотер, Лили Хорват
Главная героиня после отъезда матери в Австралию осталась с отцом, а отец не рад ее собаке Хагену. Пес не поставлен на учет, и за ним начинает охоту санитарная инспекция.
Сбежав от хозяйки, Хаген переживает серию передряг, а потом оказывается в собачьем приюте, где поднимает восстание против бесчеловечности тех, кто там работает.
Фильм «Белый Бог» вызвал восторг у кинокритиков. Картина стала победителем на Каннском фестивале, завоевав в том числе «Премию пальмовой собаки».