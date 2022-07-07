Сведения о хозяевах домов и квартир «засекретили»

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, по которому граждане лишатся возможности делать выписки о владельцах объектов недвижимости из ЕГРН. Это усложнит работу риэлторов, и именно на этих данных основывались расследования о домах чиновников и их родственников.

Пока закон не одобрен Советом Федерации и не подписан президентом, выписку из Единого государственного реестра недвижимости может получить любой желающий, оплатив небольшую пошлину. В документе указываются характеристики объекта и имя владельца.

По новой норме персональные данные, содержащиеся в ЕГРН, могут быть предоставлены третьим лицам только с согласия физического лица — субъекта таких данных. Для этого в ЕГРН вносится соответствующая запись на основании заявления физического лица, за которым в ЕГРН зарегистрировано право, ограничение прав или обременение на объект недвижимости, а также при внесении соответствующей отметки в заявление о государственной регистрации права.

Если данные о собственнике недвижимости закрыты в ЕГРН, то такие сведения могут быть предоставлены только по запросу нотариуса, действующего на основании письменного заявления заинтересованного лица в целях защиты его прав и законных интересов.

Запрет на выписки грозит тем, что риелторам и гражданам будут затруднены подбор и проверка недвижимости, говорила управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка ТАСС.

«В результате будет усложнен оборот объектов недвижимости, что особенно нежелательно в сложной экономической ситуации. Есть риск увеличения случаев мошенничества из-за усложнения доступа для граждан к значимой информации в отношении объектов недвижимости», — ранее комментировал «Известиям» член комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Сергей Гребенников.

По мнению исполнительного директора IT-компании HFLabs Константина Степанова, информация из ЕГРН может быть чувствительной для чиновников или представителей органов власти, вовлеченных в коррупционные схемы.