Большинство россиян не понимает содержание квитанций ЖКХ

Основная причина роста долгов за жилищно-коммунальные услуги заключается в низком уровне грамотности населения — почти 70% россиян не понимают содержание квитанций ЖКХ, следует из опроса, проведенного компанией «Домиленд».

Только 33% опрошенных ответили, что разбираются в каждой строке, самостоятельно снимают показания и сверяют данные. Более четверти (27%) не вникают в детали и подключают автоплатеж. 16% опрошенных вообще не понимают, откуда берутся суммы, а 13% даже никогда не видели квитанции. 11% могут проконтролировать лишь отдельные значения.

Менее трети россиян (29%) контролируют платежи до копейки, остальная часть опрошенных в разной степени не осведомлена о том, за что платит и как формируется сумма, приводит «Российская газета» результаты опроса.

Чаще всего россияне (32%) предпочитают оплачивать услуги лично в кассе. На втором месте по популярности личный кабинет или приложение банка (26%). Замыкают тройку лидеров почтовые отделения, где платежи совершают порядка 16% респондентов.

Пока почти половина респондентов считает, что даже такое простое решение, как мобильное приложение для общения с УК и оплаты услуг ЖКХ — это сложно и лучше все делать лично, следует из результатов опроса.