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Авторы видеоигры про Смуту объяснили свою пропажу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Студия Cyberia Limited, которая получит 260 миллионов рублей на видеоигру про Смуту сменила название на Cyberia Nova и закрыла все соцсети, это обеспокоило многих любителей игр. Но компания просто решила сделать редизайн, сообщил ген директор компании Алексей Копцев.

Вчера в сети появилась информация, что разработчики из российской студии Cyberia Limited бежали с государственными деньгами — отключили официальный сайт и закрыли доступ к группам в соцсетях вскоре после того, как получили 260 миллионов рублей на создание игры «Смута».

«Однако, эта информация и сообщения являются недостоверными данными. Никто никуда не бежал, деньги не воровал — оплата происходит по факту выполненных работ — и смуты не устраивал. Наша команда в полном составе находится в России и разрабатывает игру», — рассказал ТАСС Копцев.

По словам Копцева, информационные ресурсы компании временно отключены, поскольку сейчас ведется ребрендинг студии — название Cyberia Limited будет изменено на Cyberia Nova. Через три недели сайт студии и ее группа в соцсети «ВКонтакте» будут перезапущены.

«Работа над игрой идет, первый тизер, в котором можно будет оценить модели и качество графики, мы представим в конце этого месяца», — сказал директор компании.

По сюжету игры русский князь Юрий Милославский вместе с Дмитрием Пожарским и Кузьмой Мининым развернет войну против польских интервентов. В основе будет исторический роман Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году».

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