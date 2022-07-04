Часть телеканалов отключили в Новосибирске 4 по 8 июля из-за плановых работ, сообщает РТРС.

С 4 по 8 июля возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями. В это время покрасят телевизионную башню станции Новосибирск.

«В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования», — говорится в сообщении.

В Новосибирске с 4 по 8 июля с 04.00 до 13.00 по московскому времени не будут работать телеканалы «Ю», «Суббота», «Дисней» и 49-й канал.

С 06.00 до 12.00 по московскому времени не будут работать каналы первого мультиплекса. В него входят каналы: Первый, Россия 1, МАТЧ!, НТВ, Петербург — 5ый канал, Россия К, Россия 24, Карусель, ОТР, ТВ Центр.

Некоторые работы могут перенести на другое время из-за плохих погодных условий.