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Часть телеканалов отключили в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Часть телеканалов отключили в Новосибирске 4 по 8 июля из-за плановых работ, сообщает РТРС.

С 4 по 8 июля возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями. В это время покрасят телевизионную башню станции Новосибирск.

«В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования», — говорится в сообщении.

В Новосибирске с 4 по 8 июля с 04.00 до 13.00 по московскому времени не будут работать телеканалы «Ю», «Суббота», «Дисней» и 49-й канал.

С 06.00 до 12.00 по московскому времени не будут работать каналы первого мультиплекса. В него входят каналы: Первый, Россия 1, МАТЧ!, НТВ, Петербург — 5ый канал, Россия К, Россия 24, Карусель, ОТР, ТВ Центр.

Некоторые работы могут перенести на другое время из-за плохих погодных условий.

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Топ комментариев

Asd10

Бутылки собираешь? Ну это дело тоже нужное. Ты старайся.

Asd10

А ему мамка на мороженое даёт, ему и хватает. Какие потребности в младенчестве?? Беззаботное детство......

pepelmetal

Нужно бить калибрами по Банковой в киеве, уже давно нужно!

Asd10

Сразу это у тебя на приборе с кнопочкой получается. Не все измеряется в золоте.