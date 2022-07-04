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Один жаркий день на неделе ожидается в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Южный циклон принесет во вторник жару в Новосибирск, затем снова станет прохладно и дождливо, сообщила Sibnet.ru начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«Выход во вторник южного циклона на Новосибирскую область даст теплые ночь и день. Затем ветер будет усиливаться до 17 метров в секунду, пройдут грозовые дожди. Мы попадем в зону холодного фронта. Будут дожди и будет прохладно до 24-25 градусов», — сказала синоптик.

По ее словам, во вторник в Новосибирске будет преимущественно без осадков, температура воздуха ночью составит 15-17 градусов, а днем — 26-28 градусов.

В среду и четверг пройдет кратковременный дождь и гроза. В среду температура ночью достигнет 14-16 градусов, днем — 22-24 градуса. В четверг ночью температура составит 13-15 градусов, а днем — 23-25 градусов.

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Жизнь #Гео
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Топ комментариев

Asd10

Бутылки собираешь? Ну это дело тоже нужное. Ты старайся.

Asd10

А ему мамка на мороженое даёт, ему и хватает. Какие потребности в младенчестве?? Беззаботное детство......

pepelmetal

Нужно бить калибрами по Банковой в киеве, уже давно нужно!

Asd10

Сразу это у тебя на приборе с кнопочкой получается. Не все измеряется в золоте.