Один жаркий день на неделе ожидается в Новосибирске

Южный циклон принесет во вторник жару в Новосибирск, затем снова станет прохладно и дождливо, сообщила Sibnet.ru начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«Выход во вторник южного циклона на Новосибирскую область даст теплые ночь и день. Затем ветер будет усиливаться до 17 метров в секунду, пройдут грозовые дожди. Мы попадем в зону холодного фронта. Будут дожди и будет прохладно до 24-25 градусов», — сказала синоптик.

По ее словам, во вторник в Новосибирске будет преимущественно без осадков, температура воздуха ночью составит 15-17 градусов, а днем — 26-28 градусов.

В среду и четверг пройдет кратковременный дождь и гроза. В среду температура ночью достигнет 14-16 градусов, днем — 22-24 градуса. В четверг ночью температура составит 13-15 градусов, а днем — 23-25 градусов.