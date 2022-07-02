Захарова поспорила с ЮНЕСКО о происхождении борща

ЮНЕСКО признала украинский борщ объектом культурного наследия. Официальный представитель МИД России Мария Захарова написала, что при первом упоминании борщ был назван блюдом русских жителей Киева.

Украинский борщ — это национальный вариант борща, который популярен в различных странах региона. Блюдо является неотъемлемой частью семейной и общественной жизни Украины, говорится в заявлении ЮНЕСКО по итогам заседания Межправительственного комитета.

«Вооруженный конфликт на территории республики поставил под угрозу жизнеспособность блюда. Перемещение людей и носителей культуры угрожает существованию блюда, поскольку люди не только не могут готовить или выращивать овощи для борща, но и не могут собраться вместе, что подрывает социальное и культурное благополучие общин», — отмечается в документе.

«Кстати, на заметку националистам, ненавидящим все русское. Из первого упоминания борща (в путевых записках данцигского купца Груневега, 1584-1585 гг.) следует, что это блюдо русских жителей Киева. Живите теперь с этим», — написала Захарова в телеграм-канале.