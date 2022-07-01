Певица Mary Gu выпустила песню «Невеста», в которой призналась, что не хочет замуж, лучше будет самостоятельной и знаменитой.

«Я не хочу быть твоей невестой, я хочу быть богатой и известной. Я не хочу детей и ипотеку, я хочу на дискотеку», — спела певица.

До этого она выпустила песню «Спасибо», в которой поблагодарила бывшего мужа за четыре года брака.

Mary Gu (Мария Гусарова, после замужества Богоявленская) — певица и блогер, получившая известность в социальных сетях благодаря кавер-версиям песен популярных музыкантов.