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S7 запустит рейс из Новосибирска в Горно‑Алтайск

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Александр Тырышкин, правительство Республики Алтай

Авиакомпания S7 планирует запустить регулярные рейсы из Новосибирска в Горно-Алтайск, сообщил министр регионального развития Республики Алтай Константин Зорий.

По его словам, рейс будет ежедневным. Прибытие из Новосибирска в 16.45, вылет в Новосибирск в 17.25. Время местное.

Авиакомпания начнет выполнять рейсы с 23 июля по 29 октября. Это самый популярный период отдыха у туристов на Алтае.

В этом году в Республике Алтай разработали новый тур «Алтай Fit» с подъемом на пять горных вершин. Помимо восхождений программа предусматривает экскурсии по трем топовым местам Горного Алтая: в районе Нижней Катуни, курорта Чемал и Телецкого озера.

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Топ комментариев

Sovik

Ага, Искандер, например, нормальный такой комплекс.

GammiPluh

какой интересный вырисовывается альянс, Зеля, Байден, Джонсон и у всех очевидные проблемы с головой

Иркут 69

Никакого снижения цен не наблюдаю. Бред какой то...

Alhazred

Может Бориске рассказать о Екатерине Второй? При ней был присоединен Крым и Польшу разделили.)))