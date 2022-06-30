S7 запустит рейс из Новосибирска в Горно‑Алтайск

Авиакомпания S7 планирует запустить регулярные рейсы из Новосибирска в Горно-Алтайск, сообщил министр регионального развития Республики Алтай Константин Зорий.

По его словам, рейс будет ежедневным. Прибытие из Новосибирска в 16.45, вылет в Новосибирск в 17.25. Время местное.

Авиакомпания начнет выполнять рейсы с 23 июля по 29 октября. Это самый популярный период отдыха у туристов на Алтае.

В этом году в Республике Алтай разработали новый тур «Алтай Fit» с подъемом на пять горных вершин. Помимо восхождений программа предусматривает экскурсии по трем топовым местам Горного Алтая: в районе Нижней Катуни, курорта Чемал и Телецкого озера.