Водителей накажут крупными штрафами за выброс мусора из авто

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Госдума приняла закон, который серьезно ужесточает ответственность за выброс мусора из автомобиля — минимальный штраф составит 10 тысяч рублей.
При выбрасывании мусора из легкового автомобиля, мотоцикла или прицепа «вне мест скопления мусора» наказание будет:
- 10–15 тысяч рублей для физических лиц (при повторном нарушении в течение года — 20–30 тысяч рублей),
- 20–30 тысяч рублей для должностных лиц (при повторном нарушении — 40–60 тысяч рублей + возможна конфискация транспортного средства),
- 30–50 тысяч рублей для юридических лиц (при повторном нарушении — 60–100 тысяч рублей + возможна конфискация транспортного средства).
Если мусор выкидывается из грузовиков, тракторов, прицепов к ним и других самоходных машин, то предусмотрены более жесткие меры наказания:
- 40–60 тысяч рублей для физических лиц (при повторном нарушении — 60–70 тысяч рублей),
- 60–80 тысяч рублей для должностных лиц (при повторном нарушении — 80–100 тысяч рублей, с возможной конфискацией транспорта),
- 100–120 тысяч рублей для юридических лиц (при повторном нарушении — 150–200 тысяч рублей, с возможной конфискацией транспорта).
Документ предусматривает фиксирование факта выбрасывания мусора при помощи фото- и видеокамер.
SovikАга, Искандер, например, нормальный такой комплекс.
ponhik78Русский салат (кстати, очень популярный в Испании) это более чем известный у нас в стране салат оливье))
Kam1kadzeУже традиция звать Петрушку на различные заседания, в обеденный перерыв веселит их своими перлами
CaRdanОна в 2003-ем уже себя показала, когда США ввели войска в Ирак