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Водителей накажут крупными штрафами за выброс мусора из авто

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Госдума приняла закон, который серьезно ужесточает ответственность за выброс мусора из автомобиля — минимальный штраф составит 10 тысяч рублей.

При выбрасывании мусора из легкового автомобиля, мотоцикла или прицепа «вне мест скопления мусора» наказание будет:

  • 10–15 тысяч рублей для физических лиц (при повторном нарушении в течение года — 20–30 тысяч рублей),
  • 20–30 тысяч рублей для должностных лиц (при повторном нарушении — 40–60 тысяч рублей + возможна конфискация транспортного средства),
  • 30–50 тысяч рублей для юридических лиц (при повторном нарушении — 60–100 тысяч рублей + возможна конфискация транспортного средства).

Если мусор выкидывается из грузовиков, тракторов, прицепов к ним и других самоходных машин, то предусмотрены более жесткие меры наказания:

  • 40–60 тысяч рублей для физических лиц (при повторном нарушении — 60–70 тысяч рублей),
  • 60–80 тысяч рублей для должностных лиц (при повторном нарушении — 80–100 тысяч рублей, с возможной конфискацией транспорта),
  • 100–120 тысяч рублей для юридических лиц (при повторном нарушении — 150–200 тысяч рублей, с возможной конфискацией транспорта).

Документ предусматривает фиксирование факта выбрасывания мусора при помощи фото- и видеокамер.

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Sovik

Ага, Искандер, например, нормальный такой комплекс.

ponhik78

Русский салат (кстати, очень популярный в Испании) это более чем известный у нас в стране салат оливье))

Kam1kadze

Уже традиция звать Петрушку на различные заседания, в обеденный перерыв веселит их своими перлами

CaRdan

Она в 2003-ем уже себя показала, когда США ввели войска в Ирак