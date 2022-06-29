Водителей накажут крупными штрафами за выброс мусора из авто

Госдума приняла закон, который серьезно ужесточает ответственность за выброс мусора из автомобиля — минимальный штраф составит 10 тысяч рублей.

При выбрасывании мусора из легкового автомобиля, мотоцикла или прицепа «вне мест скопления мусора» наказание будет:

10–15 тысяч рублей для физических лиц (при повторном нарушении в течение года — 20–30 тысяч рублей),

20–30 тысяч рублей для должностных лиц (при повторном нарушении — 40–60 тысяч рублей + возможна конфискация транспортного средства),

30–50 тысяч рублей для юридических лиц (при повторном нарушении — 60–100 тысяч рублей + возможна конфискация транспортного средства).

Если мусор выкидывается из грузовиков, тракторов, прицепов к ним и других самоходных машин, то предусмотрены более жесткие меры наказания:

40–60 тысяч рублей для физических лиц (при повторном нарушении — 60–70 тысяч рублей),

60–80 тысяч рублей для должностных лиц (при повторном нарушении — 80–100 тысяч рублей, с возможной конфискацией транспорта),

100–120 тысяч рублей для юридических лиц (при повторном нарушении — 150–200 тысяч рублей, с возможной конфискацией транспорта).

Документ предусматривает фиксирование факта выбрасывания мусора при помощи фото- и видеокамер.