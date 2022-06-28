Премьер Италии исключил личное участие Путина в саммите G20

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что власти Индонезии исключили личное присутствие президента России Владимира Путина на саммите Группы двадцати, который пройдет на Бали 15-16 ноября.

Что касается президента Путина на "двадцатке", президент Индонезии исключил это категорически», — цитирует ТАСС Драги При этом он не исключил выступления российского лидера по видеосвязи. Путин в таком же формате выступил на двух сессиях на саммите «двадцатки», прошедшей в Риме в октябре прошлого года.

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин принял приглашение Индонезии участвовать в саммите Группы двадцати, но формат пока уточняется. При этом Ушаков затруднился точно ответить на вопрос о том, будет ли Путин принимать участие в саммите очно или по видеосвязи.

Путин 30 июня встретится в Москве со своим индонезийским коллегой Джоко Видодо. Газета The Jakarta Post сообщила до этого, что Видодо намерен обсудить в Москве проблему вывоза украинского зерна, а также предстоящий саммит G20, в которой сейчас председательствует Индонезия.

Ранее министр финансов Индонезии Сри Мульяни Индравати заявила, что лидеры всех стран Группы двадцати приглашены на саммит объединения, в том числе Путин. Позиция Индонезии вызвала критику со стороны ряда стран, включая США, Канаду и Австралию.