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Фотограф показал Саяно‑Шушенскую ГЭС с надписью «Россия» и без

Источник:
Sibnet.ru
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Новосибирский фотограф Вадим Махоров сделал снимки Саяно-Шушенской ГЭС, он раскритиковал стилистику надписи «Россия», которая на ней сделана.

570-метровая в длину надпись «Россия» появилась на Саяно-Шушенской ГЭС в 2020 году. Над созданием надписи работали 15 граффити-художников.

«Но с точки зрения внешнего вида, дизайна, шрифта и тд... Один из инициаторов нанесения надписи является ОНФ, очень хотелось бы знать, кто проектировал надпись и кто автор идеи. Этих людей я бы не подпускал больше к такого рода проектам, потому что это больше похоже на вандализм, чем на что-то полезное», — написал Махоров в соцсетях.

Он отметил, что не против здорового патриотизма, но важно подбирать талантливых художников к исполнению таких проектов. Для сравнения он показал, как выглядит ГЭС с надписью и как без нее.

Саяно-Шушенская ГЭС — крупнейшая по установленной мощности электростанция России. Уникальная арочно-гравитационная плотина станции высотой 242 метра — самая высокая плотина России и одна из высочайших плотин мира.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Ха ха ха ха ))). Думал хоть какое то достоинство осталось, ан нет, дно оказывается еще пробиваемо германскими...

GammiPluh

подождать они и санкции снимут, Зеленского заставят отдать все по р. Днепр... Германия экономический...

Vitall2005

Учитывая то что происходит на фронте последние двое суток им уже ничего не поможет.

Nik3316

насоса нет в трубе но...не видит «причинной связи», ахахахахаха