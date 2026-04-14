Жители Хакасии поддержали установку памятника Сталину

Жители Хакасии поддержали идею об установке памятника Иосифу Сталину в Парке Победы Абакана, сообщил глава республики Валентин Коновалов. В опросе участвовали 2,6% жителей региона.

«Друзья, спасибо вам за то, что пришли в места для голосования и выразили свое мнение. В своей работе и принятии решений правительство Хакасии всегда опирается на глас народа, на мнение большинства», — написал губернатор.

По словам главы региона, предложение поддержали 78,52% голосовавших.

По данным протокола заседания по подсчету голосов, в голосовании приняли участие почти 13,6 тысячи человек, это менее 3% жителей Хакасии. Из них 10,7 тысячи поддержали инициативу, 2,9 тысячи высказались отрицательно.

Голосование проходило с 6 по 10 апреля в филиалах Многофункционального центра «Мои документы», отделениях социальной поддержки населения и отделах Центра занятости в населенных пунктах республики.