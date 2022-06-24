Фильм «Дикая»: блондинка бродит по тайге

«Дикая», приключенческая комедия от режиссера Владимира Котта, вышла в российский прокат. В главной роли в фильме про выживальщиков сыграла подающая надежды актриса Таисия Вилкова, а также Ильяна Павлова и Алексей Кравченко. На этот раз Котт, недавно снявший успешного «Непослушника», решил показать выживание в первозданной таежной глуши избалованной столичной девушки. Перевоспитается ли героиня, вооруженная пилочкой для ногтей?

Сюжет: перевоспитание модели

В центре внимания фильма подающая виды модель Алена (Таисия Вилкова), которая мечтает покорить Москву. Однажды на вечеринке молодой человек Егор (Алексей Кравченко) предлагает Алене отправиться на отдых на самолете в Ниццу. Но вот незадача, желанный Лазурный берег на деле внезапно оказывается якутской тайгой с медведями и песцами.

Ловушка становится сюрпризом для героев — Егор плохо помнит произошедшее и лишь просит прощения, Алена не знает, что ей делать среди дикой природы, ведь она все жизнь не выпускала из рук пилочку для ногтей и губную помаду. А тут еще ее спутник неожиданно исчезает.

Премьера в России: 23 июня 2022 года

Страна: Россия, «Каропрокат», кинокомпания MDfilm

Жанр: приключения, трагикомедия

Режиссер: Владимир Котт

Актеры: Таисия Вилкова, Ильяна Павлова, Алексей Кравченко

Продолжительность: 107 минут

Возраст: 16+

Съемки: триллер стал комедией

Среди основных создателей комедии «Дикая» числятся продюсер Константин Трофимов, кинокомпания MDfilm занималась организацией производства, у режиссерского руля встал Владимир Котт, брат-близнец другого известного режиссера Александра Котта.

Фото: © кадр из фильма

Изначально сценарий картины, написанный совместно Константином Трофимовым и Владимиром Коттом, писался под лихой драматический триллер, однако в ходе дальнейшей разработки создатели приняли решение свести все к комедийным ситуациям и приключениям.

Главная героиня — блондинка, тем самым создатели используют классический комедийный шаблон «блондинка в беде». Впрочем, экстремальные приключения героини призваны не только развлекать — в некоторых случаях они выступают наглядным пособием, как действительно можно выжить в тайге.

Съемки «Дикой» проходили в Москве, Карелии, Якутии. Таежные локации на экране замораживают, здесь помогает тонкая работа оператора Дениса Панова, который смог запечатлеть невероятную красоту якутской природы. Зрители смогли впервые визуально оценить фильм 27 апреля — когда вышел первый трейлер.

Что говорят критики

На сайте «Критиканство» рейтинг «Дикой» на момент написания этих строк составляет высокие 72%. Критик Максим Ершов отмечает, что кино получилось достаточно неожиданным и непредсказуемым, но все же оно путается в нескольких жанрах.

Мария Токмашева пишет, что во второй половине ленты акценты резко смещаются с выживания в экстремальных условиях на рутинную женскую борьбу за место под солнцем, свои принципы и свое дело.

Фото: © кадр из фильма

Критик Иван Афанасьев называет фильм «трансформером» с необычным опытом после просмотра — от комедийной ленты не ждешь драмы, триллера и резких сюжетных поворотов, которые присутствуют в «Дикой».

Стоит ли смотреть

Фильм «Дикая» — только на первый взгляд легкая комедия. Если всмотреться, можно увидеть дополнительный смысловой слой, в рамках которого таежный маршрут главной героини предстает ее путешествием за своим «Я», в конце которого она заново обретает свою личность.

Но попытка совместить комедию, триллер и психологическую мелодраму приводит к вполне ожидаемым проблемам — сюжет фильма слишком хаотичен, неожиданные повороты только сбивают зрителя с толку.

Фото: © кадр из фильма

В итоге пугающие и драматические моменты никак не стыкуются с комедийными, действие нередко провисает, некоторые сценки кажутся лишними, диалоги временами затянуты и ничего не дают зрителю. Но самое интересное, что при этом сам фильм вполне подходит для одноразового просмотра.

Из «Дикой» могла получиться отличная легкая комедия, но сценаристы решили усложнить историю и попробовать «сыграть» сразу в нескольких жанрах. Увы, попытка не удалась. Но сходить на фильм в кинотеатр стоит — ради красивых пейзажей и отличного первого акта «Дикой». Наша оценка — пять из десяти баллов.