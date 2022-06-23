Мальчишки на сцене: как «Ласковый май» стал символом эпохи

Бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов скончался на 49-м году жизни... не сумев во второй раз завоевать сцену и оставшись в памяти мальчишкой-хулиганом, поющем о несчастных «Белых розах». Как подросток с незамысловатыми песнями стал одним из символов конца советской эпохи и очаровал миллионы поклонников?

Как появился «Ласковый май»

История «Ласкового мая» началась в Оренбурге — руководитель музыкального кружка в школе-интернете №2 Сергей Кузнецов решил собрать музыкальный коллектив из подростков. Солистом после первого прослушивания стал 13-летний Юрий Шатунов.

Кроме Шатунова, в группе были другие детдомовцы — гитарист Виталий Пономарев и Сергей Серков. В октябре 1986 года Кузнецов написал для группы первую песню — «Вечер холодной зимы», начались репетиции.

«У нас первый новогодний концерт, нам выходить на сцену, а название еще не придумали. И я предложил Юре Шатунову и Славе Пономареву — пусть будет "Ласковый май". Название никому не понравилось — слащавое, очень приторное. Но других вариантов не придумали, вышли, отработали», — рассказывал историю названия группы Сергей Кузнецов.

В 1987 году Кузнецов и Шатунов с помощью двух катушечных магнитофонов в местном ДК «Орбита» записали первый альбом — «Белые розы». И сразу же отнесли кассеты с записью в киоск на железнодорожном вокзале. Эта запись сыграла ключевую роль — ее случайно услышал менеджер группы «Мираж» Андрей Разин, который заинтересовался «Ласковым маем».

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Разин пригласил оренбургских детдомовцев в Москву и стал продюсером «Ласкового мая». Хиты «Белые розы», «Лето», «Пусть будет ночь», «Седая ночь», «Тающий снег» мгновенно обрели всесоюзную популярность, а группа начала собирать многотысячные стадионы, нередко организуя более 40 концертов за месяц.

Закат Юрия Шатунова

В первозданном виде «Ласковый май» просуществовал недолго. В 1989 году группу покинул основатель Сергей Кузнецов, который разругался с Андреем Разиным. Продюсер к этому времени организовал сразу несколько параллельных составов «Ласкового мая», которые колесили по всему Советскому Союзу с концертами.

В новогодние праздники 1990 года «Ласковый май» собрал 13 аншлагов подряд в спорткомплексе «Олимпийский» — этот рекорд не побит до сих пор.

В 1992 году «Ласковый май» покинул и сам Шатунов, который вскоре после ухода из группы уехал в Германию и на некоторое время прекратил выступления. Разин попытался заменить звездного солиста, но быстро понял, что в новом составе коллектив уже не имеет такого успеха.

Шатунов полноценно возобновил сольную карьеру в 1994 году, когда выпустил новый альбом «Ты помнишь». Однако его возвращение на сцену фактически прошло незамеченным — после распада СССР наивные шлягеры слушались совсем по-другому, у массовой аудитории уже были другие кумиры.

Только за шесть дней до своей смерти Шатунов смог отсудить права на композиции «Ласкового мая» у Андрея Разина, который все это время являлся единоличным обладателем хитов группы. Но выступить с ретро-программой он не успел — помешал неожиданный обширный инфаркт.

Почему «Ласковый май» стал феноменом

Эксперты называют «Ласковый май» первым советским бойз-бендом, ориентированным на девичью и женскую аудиторию. Популярность группы — стечение обстоятельств, она попросту появилась в нужное время, заполнив зияющую пустоту советской сцены.

Конечно, свою роль сыграла и личность Юрия Шатунова — обаятельный подросток-сирота с полублатными повадками, певший со сцены о своих переживаниях и чувствах пронзительным и чуть гнусавым голосом, бередил души миллионов советских сверстниц.

Комментируя творчество легендарной группы, певица Алена Свиридова в интервью ФАН сказала, что Юрий Шатунов и «Ласковый май» стали ответом на коллективный запрос массовой аудитории, которой хотелось простоты и доступности от своих кумиров.

«Я понимаю, почему они были столь популярны: пропасть между артистом и обычным человеком большая, нужно иметь талант, учиться и так далее. А тут это было вот так просто, как будто соседский мальчишка взял гитару и спел о том, что он чувствует. Вот как чувствовал, так и спел. Без поэтов, композиторов. Это все такое настоящее», — рассуждала она.