Певец Юрий Шатунов попал в больницу без сознания, уже в состоянии клинической смерти, рассказал главврач Домодедовской ЦГБ Андрей Осипов. По словам друзей, перед этим он выпивал на даче.

«Друзья доставили его в 23.30 (мск) в Домодедовскую больницу в крайне тяжелом состоянии, в состоянии клинической смерти. Все полтора часа врачи оказывали ему необходимые мероприятия. К сожалению, они успехом не увенчались», — сообщил главрач РИА Новости.

По его словам, певец умер от острой сердечной недостаточности, которую вызвал обширный инфаркт миокарда.

Об обстоятельствах смерти Шатунова РБК рассказал его директор Аркадий Кудряшов: «Вызвали скорую, стали везти его навстречу скорой. <…> Умер он в скорой. Они [медицинские работники] потом занесли, пытались реанимировать внутри больницы. Но, к сожалению, ничего не получилось».

«Российская газета» выяснила, что певец гостил на даче у своего друга. Шатунов, его продюсер, хозяин дома и его близкий друг — сотрудник полиции — весело проводили вечер с пивом и раками.

Как рассказал друг Шатунова, певцу вдруг стало плохо во время ужина. Одним из его последних слов стали: «У меня спазм».

К вечеру 23 июня в Сети появилось видео трагического события, вероятно, с камеры наблюдения. На кадрах — последние минуты жизни Шатунова, когда он уже не может идти сам.

Шатунову было 48 лет. С 1986 по 1991 год он пел в популярной тогда поп-группе «Ласковый май». Среди хитов в его исполнении — «Седая ночь» и «Белые розы». У артиста остались жена и двое детей.