НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Умер Юрий Шатунов

Источник:
Sibnet.ru
807 5
Фото: Aleksandr Osipov / CC BY-SA 2.0

Солист легендарного «Ласкового мая» Юрий Шатунов умер в результате обширного инфаркта в ночь на 23 июня. Певцу было 48 лет.

«Сегодня ночью в карете скорой помощи сердце Юры остановилось», — сообщилРБКдиректор Шатунова Аркадий Кудряшов. 

В то же время главврач Домодедовской ЦГБ Андрей Осипов сообщил РИА Новости, что в больницу певца привезли не врачи: «Друзья доставили его в 23.30 в Домодедовскую больницу в крайне тяжелом состоянии, в состоянии клинической смерти. Все полтора часа врачи оказывали ему необходимые мероприятия. К сожалению, они успехом не увенчались».

Шатунов в детстве попал в школу-интерната № 2 Оренбурга, там он познакомился с руководителем кружка художественной самодеятельности Сергеем Кузнецовым. 

Тот написал для него первую песню «Вечер холодной зимы». Так образовался первый состав группы «Ласковый май», в который, кроме Кузнецова и Шатунова, входили Вячеслав Пономарев (играл на бас-гитаре) и Сергей Серков (управлял светомузыкой).

Песни Шатунова в составе группы «Ласковый май» были самыми яркими хитами 80-х годов, среди них «Белые розы», «Седая ночь», «Детство», «Розовый вечер».

Еще по теме
Омичка представит Россию на конкурсе красоты «Миссис Вселенная»
Зять Шойгу оценил попу Клавы Коки. ФОТО
Нескольких кристаллов не досчитались на платье Монро после Кардашьян
Самбурская приоткрыла закулисье интимных сцен в кино
смотреть все
Культгид #Светская хроника
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Германия отказалась унижать Россию
Россия поставила Литве ультиматум из-за блокады Калининграда
Steam анонсировал тотальную летнюю распродажу
Астрономы обнаружили загадочные объекты в центре галактики
Обсуждение (5)
Самое обсуждаемое
35
МИД предупредил Литву о последствиях блокады Калининграда
28
Coca-Cola окончательно покинет Россию
21
Путин поручил построить миллиарды квадратных метров жилья
18
Россия поставила Китаю рекордные объемы нефти
18
Россия поставила Литве ультиматум из-за блокады Калининграда