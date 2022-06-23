Умер Юрий Шатунов

Солист легендарного «Ласкового мая» Юрий Шатунов умер в результате обширного инфаркта в ночь на 23 июня. Певцу было 48 лет.

«Сегодня ночью в карете скорой помощи сердце Юры остановилось», — сообщилРБКдиректор Шатунова Аркадий Кудряшов.

В то же время главврач Домодедовской ЦГБ Андрей Осипов сообщил РИА Новости, что в больницу певца привезли не врачи: «Друзья доставили его в 23.30 в Домодедовскую больницу в крайне тяжелом состоянии, в состоянии клинической смерти. Все полтора часа врачи оказывали ему необходимые мероприятия. К сожалению, они успехом не увенчались».

Шатунов в детстве попал в школу-интерната № 2 Оренбурга, там он познакомился с руководителем кружка художественной самодеятельности Сергеем Кузнецовым.

Тот написал для него первую песню «Вечер холодной зимы». Так образовался первый состав группы «Ласковый май», в который, кроме Кузнецова и Шатунова, входили Вячеслав Пономарев (играл на бас-гитаре) и Сергей Серков (управлял светомузыкой).

Песни Шатунова в составе группы «Ласковый май» были самыми яркими хитами 80-х годов, среди них «Белые розы», «Седая ночь», «Детство», «Розовый вечер».