Солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов в конце 1980-х взорвал высококультурную эстраду и стал настоящим кумиром многомиллионной армии молодежи. Самые известные на тот момент песни Шатунова и сейчас узнают с первых нот все, кому за 40...

Солист легендарного «Ласкового мая» Юрий Шатунов умер в результате обширного инфаркта в ночь на 23 июня. Певцу было 48 лет.

Его карьера началась с того, что в детском доме Оренбурга он встретил руководителя кружка художественной самодеятельности Сергея Кузнецова. Именно Кузнецов написал многие песни для Шатунова и придумал название «Ласковый май».

В течение 1987 года были записаны все основные будущие хиты всех дискотек— «Белые розы», «Седая ночь» и другие.

«В песне должны быть три составляющих: хорошая мелодия, хороший текст, чтобы они гармонировали друг с другом, и третье не знаю, как объяснить, то что это объединяет… То, что заставляет слушать», — говорил автор песен Кузнецов.

«Белые розы»

Автор говорил, что песня «Белые розы» была написана за 15 минут после пьянки в 1986 году. Цветы в ней стали аллегорией людей, которых бросают после того, как их использовали и больше они не нужны.

Неудивительно, песня с таким текстом и быстр запоминающимся мотивом, исполненная брошенным детдомовцем, мгновенно вызывала отклики у слушателей.

Кстати, именно «Белые розы» затем перепевали многие звезды. Например, Лиза Монеточка и актер Сергей Бурунов записали кавер на песню «Белые розы», а также выпустили клип для фильма «Родные».

Дима Билан выпустил «Про белые розы» по мотивам хита «Ласкового мая». Затем эту песню Билана спел повзрослевший Шатунов.

«Народный хит "Про белые розы", полюбившийся вами, в исполнении легенды Юрия Шатунова! Я раньше и мечтать не мог о подобном! Мое почтение тебе, Юрий, за такой мощный эксперимент! Я в восторге», — комментировал Билан.

«Детство»

Еще одна известная песня Шатунова — «Детство». В авторстве песни указан Юрий Шатунов и слова народные. Однако существуют версия, что это дворовая песня, которую впервые исполнил в 1973 году Владимир Лепницкий.

За песню «Детство» в 2009 году артист был удостоен премии «Песня года». Клип на этот хит 80-х вышел только в 2002 году. В эпизодической роли снялась юная Наталья Ионова, она же Глюкоза.

«Розовый вечер»

«Розовый вечер» также стал одной из самых любимых песен артиста. Композиция была написана в той же слегка наивной манере.

«"Ласковый май" — это продолжение старой, советской песенной традиции, где царили мелодизм, смысл, содержание. Только это было очень примитивно. За что их ругали. Спустя время стало понятно, что простота не есть плохо, что она нужна. Сегодня уже этого нет. Никто не думал, что это будет так долго жить», — говорил о песнях группы музыкальный критик Сергей Соседов.

Новые песни

В 2014 году Шатунов приступил к записи нового альбома. Были опубликованы в песни «Грезы», «Рядом с ней», «Поезда», «Жизнь моя».

В 2018 году вышел очередной альбом Юрия Шатунова «Не молчи…». Но новые песни не смогли перебить популярность старых шлягеров.

Последняя песня Юрия Шатунова «Ты не спорь со мной» набрала на его официальном канале на YouTube почти 2,3 миллиона просмотров. Музыку написал сам Шатунов. Текст сочинил поэт Андрей Картавцев. С ним певец сотрудничал с 2008 года.