Украинцы пожаловались на бесполезность дронов из Турции и США

Украинские военные считают, что использовать американские ударные беспилотники MQ-1C Gray Eagle опасно, а турецкие Байрактары ТБ-2 —бесполезно, пишет американский журнал Foreign Policy со ссылкой на источники в армии Украины.

Украинские и американские специалисты обеспокоены тем, что передовые системы ПВО России могут сбить Gray Eagle. Военные сомневаются, что американские БПЛА могут пережить больше одной-двух миссий, приводит РИА Новости выдержки из статьи.

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«Очень опасно использовать такие дорогие беспилотники в нашем случае из-за противовоздушной обороны противника. Здесь не Афганистан», — сказал один из украинских военных источников.

По мнению экспертов, из-за того, что российские силы укрепили ПВО, украинские военные ограничили использование турецких беспилотников, которые стали «почти бесполезными». Теперь их применяют в редких специальных операциях и для атак.