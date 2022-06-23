НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украинцы пожаловались на бесполезность дронов из Турции и США

Источник:
РИА Новости
262 5
Фото: Ministry of Defence of Ukraine / CC BY 4.0

Украинские военные считают, что использовать американские ударные беспилотники MQ-1C Gray Eagle опасно, а турецкие Байрактары ТБ-2 —бесполезно, пишет американский журнал Foreign Policy со ссылкой на источники в армии Украины.

Украинские и американские специалисты обеспокоены тем, что передовые системы ПВО России могут сбить Gray Eagle. Военные сомневаются, что американские БПЛА могут пережить больше одной-двух миссий, приводит РИА Новости выдержки из статьи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРоссийское оружие на Украине

«Очень опасно использовать такие дорогие беспилотники в нашем случае из-за противовоздушной обороны противника. Здесь не Афганистан», — сказал один из украинских военных источников.

По мнению экспертов, из-за того, что российские силы укрепили ПВО, украинские военные ограничили использование турецких беспилотников, которые стали «почти бесполезными». Теперь их применяют в редких специальных операциях и для атак.

Еще по теме
Американский эксперт заявил о переходе США грани войны на Украине
Танк M1 Abrams получит новую башню
Кулеба заявил о готовности Украины воевать лопатами
Российские силы уничтожили базу «Азова» под Харьковом
смотреть все
Оборона #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Германия отказалась унижать Россию
Россия поставила Литве ультиматум из-за блокады Калининграда
Steam анонсировал тотальную летнюю распродажу
Астрономы обнаружили загадочные объекты в центре галактики
Обсуждение (5)
Картина дня
Германия испугалась закрытия «Северного потока»
Умер Юрий Шатунов
Нобелевский лауреат допустил победу России и Китая над США
Ретейлеры стали ввозить электронику по параллельному импорту
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные ледоколы России. ФОТО
Топ комментариев

mosquito__2010

Ха ха ха ха ))). Думал хоть какое то достоинство осталось, ан нет, дно оказывается еще пробиваемо германскими...

GammiPluh

подождать они и санкции снимут, Зеленского заставят отдать все по р. Днепр... Германия экономический...

Nik3316

насоса нет в трубе но...не видит «причинной связи», ахахахахаха

kygear

главный насос от северного потока 2 увезли в канаду на реконструкцию и возвращать не будут.Это Путин...